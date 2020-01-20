В России сменится генеральный прокурор

Напомним, что в конце 2019 года стало известно и о перестановках в прокуратуре Белгородской области. Николай Саврун перейдёт на работу в Тамбовский регион, а его место займёт Владимир Торговченков. У обоих прокуроров в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов.