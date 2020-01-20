В России сменится генеральный прокурор

Posted 20 января 2020, 12:04
Published 20 января 2020, 12:04
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
Уже известно, что на пост главы Генеральной прокуратуры Владимир Путин предложил Игоря Краснова, который ранее был заместителем председателя Следственного комитета РФ. Президент внёс его кандидатуру на рассмотрение в Совет Федерации.
Напомним, что в конце 2019 года стало известно и о перестановках в прокуратуре Белгородской области. Николай Саврун перейдёт на работу в Тамбовский регион, а его место займёт Владимир Торговченков. У обоих прокуроров в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов.
Кандидатуру Владимира Торговченкова белгородские депутаты согласовали на внеочередном заседании 20 декабря. Ранее он возглавлял прокуратуру Тамбовской области. На новом посту Торговченков обещал уделить особое внимание конструктивному сотрудничеству с региональными бизнес-структурами и противодействию коррупции.