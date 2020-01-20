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Posted 20 января 2020, 12:04

Published 20 января 2020, 12:04

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

В России сменится генеральный прокурор

В России сменится генеральный прокурор

20 января 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Юрий Чайка оставит пост в связи с переходом на другую работу.

Уже известно, что на пост главы Генеральной прокуратуры Владимир Путин предложил Игоря Краснова, который ранее был заместителем председателя Следственного комитета РФ. Президент внёс его кандидатуру на рассмотрение в Совет Федерации.

Напомним, что в конце 2019 года стало известно и о перестановках в прокуратуре Белгородской области. Николай Саврун перейдёт на работу в Тамбовский регион, а его место займёт Владимир Торговченков. У обоих прокуроров в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов.

Кандидатуру Владимира Торговченкова белгородские депутаты согласовали на внеочередном заседании 20 декабря. Ранее он возглавлял прокуратуру Тамбовской области. На новом посту Торговченков обещал уделить особое внимание конструктивному сотрудничеству с региональными бизнес-структурами и противодействию коррупции.

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#Новости#Владимир Путин#Политика#Отставка#Чайка­­#Николай саврун#Генеральная прокуратура#Владимир Торговченков
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