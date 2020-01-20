Российским банкам хотят запретить комиссию при оплате коммунальных услуг

Posted 20 января 2020, 09:34
Published 20 января 2020, 09:34
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Изменения планируются в Жилищный кодекс или в несколько законодательных актов, среди которых закон о банках и национальной платёжной системе. О сроках внесения проекта в нижнюю палату рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, отметив, что разработку документа поддержал ЦБ.
Сейчас банки берут комиссию при оплате ЖКХ в размере 0,5–2 % вне зависимости от того, было это оплачено онлайн или через кассу, пишут «Новые известия». В сентябре российские власти по инициативе ФАС поддержали запрет на включение в тарифы затрат поставщиков услуг на уплату комиссий банкам, которая могла доходить до 7 %.
По данным Сбербанка, сейчас граждане страны платят за коммунальные услуги в среднем 3,8 тыс. рублей ежемесячно. По сравнению с 2018 годом платёжка подорожала на 3 %.