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Posted 20 января 2020, 09:34

Published 20 января 2020, 09:34

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Российским банкам хотят запретить комиссию при оплате коммунальных услуг

Российским банкам хотят запретить комиссию при оплате коммунальных услуг

20 января 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Соответствующий законопроект в Госдуму должны внести в конце февраля.

Изменения планируются в Жилищный кодекс или в несколько законодательных актов, среди которых закон о банках и национальной платёжной системе. О сроках внесения проекта в нижнюю палату рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, отметив, что разработку документа поддержал ЦБ.

Сейчас банки берут комиссию при оплате ЖКХ в размере 0,5–2 % вне зависимости от того, было это оплачено онлайн или через кассу, пишут «Новые известия». В сентябре российские власти по инициативе ФАС поддержали запрет на включение в тарифы затрат поставщиков услуг на уплату комиссий банкам, которая могла доходить до 7 %.

По данным Сбербанка, сейчас граждане страны платят за коммунальные услуги в среднем 3,8 тыс. рублей ежемесячно. По сравнению с 2018 годом платёжка подорожала на 3 %.

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#Новости#Экономика#Комиссия#ЖКХ#Коммунальные услуги#Банк#Госдума#Законопроект
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