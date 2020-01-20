Российским банкам хотят запретить комиссию при оплате коммунальных услуг

Сейчас банки берут комиссию при оплате ЖКХ в размере 0,5–2 % вне зависимости от того, было это оплачено онлайн или через кассу, пишут «Новые известия». В сентябре российские власти по инициативе ФАС поддержали запрет на включение в тарифы затрат поставщиков услуг на уплату комиссий банкам, которая могла доходить до 7 %.