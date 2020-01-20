Детей на олимпиаду под Белгородом везли на автобусе с неисправным рулевым управлением

Транспорт задержали и отправили на спецстоянку – там он пробудет до устранения неполадок. В отношении водителя завели административное дело за управление автобусом с заведомо неисправным рулевым управлением по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. К ответственности привлекут и лицо, выпустившее на линию транспорт с неисправностями – по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. В обоих случаях виновным грозит штраф.