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Posted 20 января 2020, 14:09

Published 20 января 2020, 14:09

Modified 20 августа 2024, 01:26

Updated 20 августа 2024, 01:26

Детей на олимпиаду под Белгородом везли на автобусе с неисправным рулевым управлением

Детей на олимпиаду под Белгородом везли на автобусе с неисправным рулевым управлением

20 января 2020, 14:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Транспорт отправили на спецстоянку, а виновные заплатят штрафы.

Автобус для проверки остановили в Шебекинском горокруге. Водитель вёз детей в Белгород на школьную олимпиаду. При досмотре выяснилось, что автобус был с неисправным рулевым управлением.

Транспорт задержали и отправили на спецстоянку – там он пробудет до устранения неполадок. В отношении водителя завели административное дело за управление автобусом с заведомо неисправным рулевым управлением по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. К ответственности привлекут и лицо, выпустившее на линию транспорт с неисправностями – по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. В обоих случаях виновным грозит штраф.

В УМВД России по Белгородской области напомнили, что операция «Автобус» в регионе продолжается.

В минувшем году прокуратура нашла четыре небезопасных школьных автобуса – в Борисовском районе и Валуйском горокруге. Ещё одного нарушителя задержали под Грайвороном: там детей перевозил автобус с неисправными тормозами.

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#Новости#Общество#Штраф#Шебекино#Школьный автобус#Олимпиада#Стоянка
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