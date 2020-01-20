Детей на олимпиаду под Белгородом везли на автобусе с неисправным рулевым управлением

Posted 20 января 2020, 14:09
Published 20 января 2020, 14:09
Modified 20 августа 2024, 01:26
Updated 20 августа 2024, 01:26
Автобус для проверки остановили в Шебекинском горокруге. Водитель вёз детей в Белгород на школьную олимпиаду. При досмотре выяснилось, что автобус был с неисправным рулевым управлением.
Транспорт задержали и отправили на спецстоянку – там он пробудет до устранения неполадок. В отношении водителя завели административное дело за управление автобусом с заведомо неисправным рулевым управлением по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. К ответственности привлекут и лицо, выпустившее на линию транспорт с неисправностями – по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. В обоих случаях виновным грозит штраф.
В УМВД России по Белгородской области напомнили, что операция «Автобус» в регионе продолжается.
В минувшем году прокуратура нашла четыре небезопасных школьных автобуса – в Борисовском районе и Валуйском горокруге. Ещё одного нарушителя задержали под Грайвороном: там детей перевозил автобус с неисправными тормозами.