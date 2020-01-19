Православные Белгородской области отмечают праздник Крещения

Posted 19 января 2020, 05:00
Published 19 января 2020, 05:00
Modified 1 декабря 2024, 07:01
Updated 1 декабря 2024, 07:01
В этот день верующие вспоминают, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – один из важнейших праздников Русской православной церкви. Второе его название – Богоявление – связано с чудом, которое описано в Евангелии. По преданию, на Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя, и глас с неба назвал его Сыном.
Крещение в России отмечается 19 января (6 января по старому стилю). Накануне праздника – в сочельник – православные соблюдают строгий пост. По традиции верующие готовят сочиво – блюдо из крупы, мёда и изюма.
Воду во время богоявленского богослужения освящают два раза: накануне праздника – 18 января и непосредственно в день Крещения на Божественной литургии. Освящённую воду Церковь рекомендует хранить верующим год – до следующего праздника. Пить её следует натощак и с молитвой.
Напомним, что для крещенских купаний в Белгороде оборудовано две деревянные купели. Всего же в регионе к празднику подготовили 79 мест.