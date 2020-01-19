Православные Белгородской области отмечают праздник Крещения

В этот день верующие вспоминают, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – один из важнейших праздников Русской православной церкви. Второе его название – Богоявление – связано с чудом, которое описано в Евангелии. По преданию, на Христа с небес сошёл Дух Святой в облике голубя, и глас с неба назвал его Сыном.