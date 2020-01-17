В угоне и пьяном вождении обвиняют подростка из Строителя Белгородской области

Posted 17 января 2020, 14:50
Published 17 января 2020, 14:50
Modified 20 августа 2024, 00:51
Updated 20 августа 2024, 00:51
Ночью в декабре прошлого года 17-летний житель Строителя, будучи пьяным, ездил по городу на автомобиле друга. К ним присоединился знакомый и попросил довезти до места стоянки его машины. Подросток согласился, но уже на месте побил молодого человека, забрал у него ключи и скрылся на его автомобиле.
Той же ночью белгородца остановили автоинспекторы в селе под Строителем из-за подозрения в алкогольном опьянении. При этом комиссия по делам несовершеннолетних уже штрафовала обвиняемого за непрохождение медосвидетельствования.
Спустя несколько дней подростка вновь видели на угнанной машине, которую он после поездок бросил на одной из улиц Строителя.
Возбуждены уголовные дела за угон по ч. 2 ст. 166 УК РФ и управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, по ст. 264.1, ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Дела соединены в одно производство, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.