В угоне и пьяном вождении обвиняют подростка из Строителя Белгородской области

Ночью в декабре прошлого года 17-летний житель Строителя, будучи пьяным, ездил по городу на автомобиле друга. К ним присоединился знакомый и попросил довезти до места стоянки его машины. Подросток согласился, но уже на месте побил молодого человека, забрал у него ключи и скрылся на его автомобиле.