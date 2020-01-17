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Posted 17 января 2020, 12:50

Published 17 января 2020, 12:50

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Улица Окуджавы и переулок Поэтический временно останутся без света в Белгороде

Улица Окуджавы и переулок Поэтический временно останутся без света в Белгороде

17 января 2020, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Всего же с 20 по 24 января в областном центре отключения ожидают 16 улиц.

Согласно утверждённому мэрией графику, с 20 по 22 число работы пройдут на улице Пейзажной и в переулке Ломакина. С 22 по 24 января временные отключения коснутся зданий в переулках Владимирском и Юрьевском.

20 января электричества не будет на улицах Раздобаркина, Окуджавы и Чефранова, в переулках 2-м Поэтическом и 2-м Окружном. На следующий день работы пройдут в зданиях на улицах Макаренко и Песчаной.

22 января по графику без света останутся дома на улицах Щорса и Челюскинцев, а также в переулке Урожайном.

Завершится рабочая неделя временными отключениями на улице Железнякова 23 января и на улице Ольховой 24 числа.

С графиком можно ознакомиться в документе.

Электричества на перечисленных улицах не будет с 09:00 до 16:00. В мэрии предупреждают, что накануне и после дня проведения работ возможны кратковременные ночные отключения.

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