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Posted 17 января 2020, 14:47

Published 17 января 2020, 14:47

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Роспотребнадзор проверил крещенские водоёмы в Белгородской области

Роспотребнадзор проверил крещенские водоёмы в Белгородской области

17 января 2020, 14:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ведомстве напомнили, кому нельзя окунаться на православный праздник.

В региональном управлении Роспотребнадзора выборочно проверили водоёмы, оборудованные к Крещению. Результаты исследования показали, что вода в изученных местах безопасная.

Специалисты напоминают, что окунаться можно только в специально оборудованных местах – с обустроенным сходом в воду и дежурящими медиками и спасателями на берегу.

Купание в ледяной воде опасно для детей и противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей и т. д. Перед проведением ритуала нужно обязательно посоветоваться с врачом. Не рекомендуется окунаться беременным и пенсионерам.

Перед окунанием необходимо убедиться, что артериальное давление в норме. Перед входом в воду нужно разогреть кожу, в прорубь не нырять вперёд головой, а сначала опустить ноги. Прыгать или нырять в воду нельзя.

Не стоит быть в проруби дольше минуты. После выхода на берег нужно насухо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду, а после в помещении выпить согревающий напиток, но не алкоголь.

Напомним, что окунуться на Крещение в Белгороде можно 18 и 19 января. Для этого оборудовано две деревянные купели на Центральном пляже. Всего же в Белгородской области на Крещение будут работать 79 мест для купания.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Крещение#Водоём
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