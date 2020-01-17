Роспотребнадзор проверил крещенские водоёмы в Белгородской области

Posted 17 января 2020, 14:47
Published 17 января 2020, 14:47
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
В региональном управлении Роспотребнадзора выборочно проверили водоёмы, оборудованные к Крещению. Результаты исследования показали, что вода в изученных местах безопасная.
Специалисты напоминают, что окунаться можно только в специально оборудованных местах – с обустроенным сходом в воду и дежурящими медиками и спасателями на берегу.
Купание в ледяной воде опасно для детей и противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей и т. д. Перед проведением ритуала нужно обязательно посоветоваться с врачом. Не рекомендуется окунаться беременным и пенсионерам.
Перед окунанием необходимо убедиться, что артериальное давление в норме. Перед входом в воду нужно разогреть кожу, в прорубь не нырять вперёд головой, а сначала опустить ноги. Прыгать или нырять в воду нельзя.
Не стоит быть в проруби дольше минуты. После выхода на берег нужно насухо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду, а после в помещении выпить согревающий напиток, но не алкоголь.
Напомним, что окунуться на Крещение в Белгороде можно 18 и 19 января. Для этого оборудовано две деревянные купели на Центральном пляже. Всего же в Белгородской области на Крещение будут работать 79 мест для купания.