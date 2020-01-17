Прокатившего на капоте мужчину таксиста нашли полицейские в Белгороде

Posted 17 января 2020, 08:52
Published 17 января 2020, 08:52
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
Участниками инцидента 16 января оказались таксист 1978 г. р. и водитель Volkswagen 1993 г. р. На перекрёстке улицы Вокзальной и проспекта Славы мужчины повздорили, из-за чего первый на Renault Logan прокатил на капоте оппонента несколько метров.
В отношении таксиста составлен административный материал за перевозку людей вне кабины автомобиля по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ. По статье ему грозит штраф 1 тыс. рублей.
Таксист в свою очередь подал в полицию жалобу на водителя Volkswagen. По словам мужчины, «пассажир» повредил ему лобовое стекло. Назначена проверка, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Таксисты нередко попадают в сводки происшествий в регионе. Так, один водитель забрал у женщины сумку с драгоценностями и деньгами, другой разбросал вещи пассажирки по всему городу. В Белгороде ранее задержали таксиста с поддельными правами. Ещё один водитель не выдержал критики пассажира и сломал ему рёбра.