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Posted 17 января 2020, 08:52

Published 17 января 2020, 08:52

Modified 1 декабря 2024, 08:55

Updated 1 декабря 2024, 08:55

Прокатившего на капоте мужчину таксиста нашли полицейские в Белгороде

Прокатившего на капоте мужчину таксиста нашли полицейские в Белгороде

17 января 2020, 08:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Ему грозит штраф, при этом сам водитель подал на оппонента встречную жалобу.

Участниками инцидента 16 января оказались таксист 1978 г. р. и водитель Volkswagen 1993 г. р. На перекрёстке улицы Вокзальной и проспекта Славы мужчины повздорили, из-за чего первый на Renault Logan прокатил на капоте оппонента несколько метров.

В отношении таксиста составлен административный материал за перевозку людей вне кабины автомобиля по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ. По статье ему грозит штраф 1 тыс. рублей.

Таксист в свою очередь подал в полицию жалобу на водителя Volkswagen. По словам мужчины, «пассажир» повредил ему лобовое стекло. Назначена проверка, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Таксисты нередко попадают в сводки происшествий в регионе. Так, один водитель забрал у женщины сумку с драгоценностями и деньгами, другой разбросал вещи пассажирки по всему городу. В Белгороде ранее задержали таксиста с поддельными правами. Ещё один водитель не выдержал критики пассажира и сломал ему рёбра.

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