Прокатившего на капоте мужчину таксиста нашли полицейские в Белгороде

Таксисты нередко попадают в сводки происшествий в регионе. Так, один водитель забрал у женщины сумку с драгоценностями и деньгами, другой разбросал вещи пассажирки по всему городу. В Белгороде ранее задержали таксиста с поддельными правами. Ещё один водитель не выдержал критики пассажира и сломал ему рёбра.