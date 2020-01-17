Иоанн освятит воду и отслужит Божественную литургию на Крещение в Белгороде

Как сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, богослужения пройдут во всех храмах областного центра. Так, в ночь с 18 на 19 января они состоятся в храмах святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; Преподобного Серафима Саровского; Преподобного Сергия Радонежского, а также в Марфо-Мариинском монастыре. В остальных храмах Белгорода богослужения ожидаются утром 19 января.