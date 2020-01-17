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Posted 17 января 2020, 04:30

Published 17 января 2020, 04:30

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Иоанн освятит воду и отслужит Божественную литургию на Крещение в Белгороде

Иоанн освятит воду и отслужит Божественную литургию на Крещение в Белгороде

17 января 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Богослужения в областном центре начнутся в восемь часов утра 18 января.

В сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятит воду в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начнётся богослужение в восемь часов утра.

В этот же день в десять часов вечера в Спасо-Преображенском соборе Белгорода владыка совершит Божественную литургию, завершится которая тоже великим освящением воды.

Как сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, богослужения пройдут во всех храмах областного центра. Так, в ночь с 18 на 19 января они состоятся в храмах святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; Преподобного Серафима Саровского; Преподобного Сергия Радонежского, а также в Марфо-Мариинском монастыре. В остальных храмах Белгорода богослужения ожидаются утром 19 января.

Напомним, что в областном центре оборудовали две деревянные купели. Места для окунания появились на Центральном городском пляже. Отмечать Крещение здесь начнут с шести часов вечера 18 января.

Всего же в Белгородской области в 2020 году оборудуют 79 мест для купаний.

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