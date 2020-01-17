Иоанн освятит воду и отслужит Божественную литургию на Крещение в Белгороде

Posted 17 января 2020, 04:30
Published 17 января 2020, 04:30
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
В сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятит воду в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начнётся богослужение в восемь часов утра.
В этот же день в десять часов вечера в Спасо-Преображенском соборе Белгорода владыка совершит Божественную литургию, завершится которая тоже великим освящением воды.
Как сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, богослужения пройдут во всех храмах областного центра. Так, в ночь с 18 на 19 января они состоятся в храмах святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; Преподобного Серафима Саровского; Преподобного Сергия Радонежского, а также в Марфо-Мариинском монастыре. В остальных храмах Белгорода богослужения ожидаются утром 19 января.
Напомним, что в областном центре оборудовали две деревянные купели. Места для окунания появились на Центральном городском пляже. Отмечать Крещение здесь начнут с шести часов вечера 18 января.