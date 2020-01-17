ФАС заставила белгородские власти пересмотреть тариф на вывоз мусора

Posted 17 января 2020, 06:35
Published 17 января 2020, 06:35
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Антимонопольная служба пришла к выводу, что комиссия по госрегулированию цен и тарифов необоснованно установила верхнюю сумму на вывоз мусора для регоператора и субподрядчиков, а также добавила в состав валовой выручки неоправданные расходы.
Результатом стало предписание, которое служба направила в правительство Белгородской области. Власти должны были пересмотреть и скорректировать тарифы на 2020 год до 20 декабря.