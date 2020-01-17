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Posted 17 января 2020, 06:35

Published 17 января 2020, 06:35

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

ФАС заставила белгородские власти пересмотреть тариф на вывоз мусора

ФАС заставила белгородские власти пересмотреть тариф на вывоз мусора

17 января 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Скорректировать цифры должны были до Нового года.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что комиссия по госрегулированию цен и тарифов необоснованно установила верхнюю сумму на вывоз мусора для регоператора и субподрядчиков, а также добавила в состав валовой выручки неоправданные расходы.

Результатом стало предписание, которое служба направила в правительство Белгородской области. Власти должны были пересмотреть и скорректировать тарифы на 2020 год до 20 декабря.

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