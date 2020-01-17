Белгородская область стала лидером по переселению граждан из аварийного жилья

Posted 17 января 2020, 14:57
Published 17 января 2020, 14:57
Modified 1 декабря 2024, 08:42
Updated 1 декабря 2024, 08:42
В Нальчике прошло совещание наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Председатель Сергей Степашин сообщил, что лидерами по выполнению программы переселения граждан из аварийного жилья по итогам 2019 года стали Белгородская и Астраханская области, а также Кабардино-Балкарская Республика.
Официальных данных ещё нет, при этом глава Фонда подчеркнул, что все регионы обязательства выполнили, сообщает ТАСС.
Переселение из аварийного жилья осуществляется по национальному проекту «Жильё и городская среда». По программе планируется расселить в 2019–2024 гг. 530 тыс. человек из непригодных для жизни домов общей площадью 9,5 млн м2. Переселение обойдётся в 507 млрд рублей, большая часть денег выделена из федерального бюджета.
Белгородская область на расселение аварийных домов получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ 190 млн рублей. Эти деньги направят на переселение 273 граждан в 2020–2021 гг.
Позже сообщалось, что число нуждающихся в нормальном жилье увеличилось до 5 тыс. человек, хотя изначально программа рассчитывалась на 3 тыс. белгородцев.