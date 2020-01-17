Белгородская область стала лидером по переселению граждан из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья осуществляется по национальному проекту «Жильё и городская среда». По программе планируется расселить в 2019–2024 гг. 530 тыс. человек из непригодных для жизни домов общей площадью 9,5 млн м2. Переселение обойдётся в 507 млрд рублей, большая часть денег выделена из федерального бюджета.