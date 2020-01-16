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Posted 16 января 2020, 08:25

Published 16 января 2020, 08:25

Modified 20 августа 2024, 00:51

Updated 20 августа 2024, 00:51

Мужчина упал в шахту лифта в строящемся доме под Белгородом

Мужчина упал в шахту лифта в строящемся доме под Белгородом

16 января 2020, 08:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Пострадавший свалился с высоты трёх этажей, его госпитализировали.

О происшествии спасателям стало известно 15 января в 21:12. В посёлке Разумное-54 Белгородского района в строящейся пятиэтажке в шахту лифта с высоты трёх этажей упал сварщик 1966 года рождения.

Спасатели спустились к пострадавшему, на носилках подняли его и передали медикам. Мужчину отвезли в муниципальную горбольницу № 2.

Также 15 января зарегистрировали два пожара. Первый произошёл в 19:13 на ул. Южной в Белгороде. Сгорел деревянный сарай, предположительно – из-за аварийного режима работы электросети. Огонь повредил вещи и мусор.

Ещё одно ЧП случилось в областном центре поздно вечером. В 23:44 в ООО «Корунддарстрой» на ул. К. Заслонова загорелся ГАЗ-3110. Повреждены задние колёса и краска на задней части кузова. По предварительной версии, машину подожгли.

Пострадавших среди людей в пожарах нет, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

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