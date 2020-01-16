Мужчина упал в шахту лифта в строящемся доме под Белгородом

Ещё одно ЧП случилось в областном центре поздно вечером. В 23:44 в ООО «Корунддарстрой» на ул. К. Заслонова загорелся ГАЗ-3110. Повреждены задние колёса и краска на задней части кузова. По предварительной версии, машину подожгли.