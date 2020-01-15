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Белгород стал одним из популярных автобусных направлений из Москвы

15 января 2020, 04:12
Фото: pixabay.com
Чаще всего в областной центр пассажиры ездили из Москвы.

По подсчётам OneTwoTrip, в минувшем году из столицы больше всего поездок пассажиры совершили в Белгород, Петербург, Ростов, Воронеж, Нижний Новгород и Астрахань. Из этих городов много билетов приобреталось на московское направление.

Наиболее загруженными автобусными маршрутами года стали Москва, Санкт-Петербург и Хельсинки. Средняя цена билета за 12 месяцев потеряла 12 %, упав с 1 895 до 1 667 рублей. Из Петербурга пассажиры предпочитали ездить в столицу, Хельсинки и Таллин. Популярным направлением стал Минск, куда чаще всего ездили из Москвы.

Туристической привлекательности Белгородской области может добавить новый музей «Битва за оружие Великой Победы» под Прохоровкой, открытие которого запланировано на 1 мая текущего года. На его строительство потратят почти полмиллиарда рублей, а предварительная стоимость экспозиции оценивается в 703 млн рублей.

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