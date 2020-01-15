Белгород стал одним из популярных автобусных направлений из Москвы

Наиболее загруженными автобусными маршрутами года стали Москва, Санкт-Петербург и Хельсинки. Средняя цена билета за 12 месяцев потеряла 12 %, упав с 1 895 до 1 667 рублей. Из Петербурга пассажиры предпочитали ездить в столицу, Хельсинки и Таллин. Популярным направлением стал Минск, куда чаще всего ездили из Москвы.