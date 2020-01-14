В Уфе закрыли подпольное производство снюса, который поставляли в Белгород

Сотрудникам контрольного органа удалось ликвидировать в Уфе цех по нелегальному изготовлению жевательных некурительных никотинсодержащих товаров. По словам директора предприятия, снюс здесь производили с февраля по ноябрь 2019 года, а сейчас его работа якобы прекращена.
Тем не менее представители Роспотребнадзора нашли 735 жевательных смесей, 2 тыс. упаковочных коробок, а также 878 этикеток и сырьё для производства новой продукции. В отношении владельцев цеха составлено пять административных протоколов, вынесено два постановления о привлечении предпринимателей к ответственности на общую сумму 80 тыс. рублей.
Напомним, в Белгородской области также продолжаются рейды по выявлению в торговых точках аналогов снюсов. Так, на одном из оптовых предприятий Белгорода специалисты арестовали 22 партии никотинсодержащей продукции.