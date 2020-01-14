В Уфе закрыли подпольное производство снюса, который поставляли в Белгород

Тем не менее представители Роспотребнадзора нашли 735 жевательных смесей, 2 тыс. упаковочных коробок, а также 878 этикеток и сырьё для производства новой продукции. В отношении владельцев цеха составлено пять административных протоколов, вынесено два постановления о привлечении предпринимателей к ответственности на общую сумму 80 тыс. рублей.