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В Уфе закрыли подпольное производство снюса, который поставляли в Белгород

14 января 2020, 14:54
Фото: pixabay.com
Информацию в Башкортостан предоставило белгородское управление Роспотребнадзора.

Сотрудникам контрольного органа удалось ликвидировать в Уфе цех по нелегальному изготовлению жевательных некурительных никотинсодержащих товаров. По словам директора предприятия, снюс здесь производили с февраля по ноябрь 2019 года, а сейчас его работа якобы прекращена.

Тем не менее представители Роспотребнадзора нашли 735 жевательных смесей, 2 тыс. упаковочных коробок, а также 878 этикеток и сырьё для производства новой продукции. В отношении владельцев цеха составлено пять административных протоколов, вынесено два постановления о привлечении предпринимателей к ответственности на общую сумму 80 тыс. рублей.

Напомним, в Белгородской области также продолжаются рейды по выявлению в торговых точках аналогов снюсов. Так, на одном из оптовых предприятий Белгорода специалисты арестовали 22 партии никотинсодержащей продукции.

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#Новости#Роспотребнадзор#Снюс#Производство#Запрет#Башкирия#Уфа#Голосование по Конституции#Общество
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