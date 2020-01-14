Спасатели вытащили кошку из трубы в подвале белгородской школы

Звонок в диспетчерскую службу поступил утром 14 января. По словам работников учреждения, в подвале кошка застряла в металлической трубе, где оказалась после того, как её испугали собаки. Труба упиралась в цементную кладку, поэтому животное не могло выбраться самостоятельно, уточнили в региональном МЧС.