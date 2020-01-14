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Спасатели вытащили кошку из трубы в подвале белгородской школы

14 января 2020, 09:51
Фото: пресс-служба управления МЧС по Белгородской области
Спасти животное из западни попросили сотрудники школы № 8 города Губкин.

Звонок в диспетчерскую службу поступил утром 14 января. По словам работников учреждения, в подвале кошка застряла в металлической трубе, где оказалась после того, как её испугали собаки. Труба упиралась в цементную кладку, поэтому животное не могло выбраться самостоятельно, уточнили в региональном МЧС.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. С осторожностью они с помощью лома и кувалды демонтировали части кладки и освободили испуганную кошку. После её передали работникам образовательного учреждения.

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