Последнего пострадавшего при взрыве газа в доме под Белгородом выписали из больницы

О том, что из медицинского учреждения выписали последнего пострадавшего, ТАСС рассказали в правительстве Белгородской области. До Нового года врачи обещали отпустить домой двух женщин, получивших ожоговые раны.
Напомним, вечером 3 декабря в одном из домов в посёлке Яковлево взорвался газ. В результате погиб один мужчина, шесть жильцов получили повреждения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.
По версии следствия, выход газа и его скопление в подвале дома произошли из-за незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу газопровода с грубыми нарушениями. Их действия попадают под уголовную статью.