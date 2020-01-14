Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Последнего пострадавшего при взрыве газа в доме под Белгородом выписали из больницы

14 января 2020, 14:09
Во время взрыва мужчина получил травмы лица.

О том, что из медицинского учреждения выписали последнего пострадавшего, ТАСС рассказали в правительстве Белгородской области. До Нового года врачи обещали отпустить домой двух женщин, получивших ожоговые раны.

Напомним, вечером 3 декабря в одном из домов в посёлке Яковлево взорвался газ. В результате погиб один мужчина, шесть жильцов получили повреждения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

По версии следствия, выход газа и его скопление в подвале дома произошли из-за незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу газопровода с грубыми нарушениями. Их действия попадают под уголовную статью.

Материалы по теме
Пострадавшим в Яковлево в Белгородской области выплатят по 500 тысяч рублейДвух женщин, пострадавших при взрыве дома в Яковлево, перевели в областную больницуПолицейские восстановили документы пострадавших при взрыве в доме в Яковлево
#Новости#Пострадавшие#Взрыв газа#Яковлево#Ожоговый центр#Дом#Взрыв#Взрыв в Яковлево#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11