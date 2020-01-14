Последнего пострадавшего при взрыве газа в доме под Белгородом выписали из больницы

По версии следствия, выход газа и его скопление в подвале дома произошли из-за незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу газопровода с грубыми нарушениями. Их действия попадают под уголовную статью.