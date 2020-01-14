Под Белгородом подожгли УАЗ Патриот

Поздно ночью 14 января на ул. Парковой в Шебекино вспыхнул УАЗ Патриот. Огонь полностью повредил автомобиль, на его тушение у пожарных ушло чуть больше десяти минут. По предварительной версии, причиной стал поджог.
Ранее на одной из улиц села Готовье Старооскольского городского округа загорелась Lada Priora. В этом случае, как уточнили в ГУ МЧС по Белгородской области, вероятной причиной пожара стало нарушение правил техэксплуатации электрооборудования. В результате повреждён моторный отсек машины.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что в ноябре и декабре в регионе дважды горели КамАЗы, без машины остался и владелец «Гелендвагена».