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Под Белгородом подожгли УАЗ Патриот

14 января 2020, 13:36
Фото: пресс-служба управления МЧС по Белгородской области
За сутки в регионе сгорело два автомобиля.

Поздно ночью 14 января на ул. Парковой в Шебекино вспыхнул УАЗ Патриот. Огонь полностью повредил автомобиль, на его тушение у пожарных ушло чуть больше десяти минут. По предварительной версии, причиной стал поджог.

Ранее на одной из улиц села Готовье Старооскольского городского округа загорелась Lada Priora. В этом случае, как уточнили в ГУ МЧС по Белгородской области, вероятной причиной пожара стало нарушение правил техэксплуатации электрооборудования. В результате повреждён моторный отсек машины.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что в ноябре и декабре в регионе дважды горели КамАЗы, без машины остался и владелец «Гелендвагена».

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