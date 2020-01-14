Мать и ребёнок погибли из-за гирлянды на новогодней ёлке в доме под Белгородом

Posted 14 января 2020, 09:19
Published 14 января 2020, 09:19
Modified 20 августа 2024, 01:26
Updated 20 августа 2024, 01:26
Следователи уже выдвинули версию происшествия. 12 января около 23:00 в селе Большие Липяги Вейделевского района загорелся дом. Очаг пламени был в месте подключения электрической гирлянды на новогодней ёлке к электросети.
В доме пожарные нашли тела 28-летней девушки и её четырёхлетнего сына. Ещё одного ребёнка четырёх лет госпитализировали. Отец в момент пожара был на работе.
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Это не первое происшествие с погибшими с начала января в Белгородской области. Так, 8 января из окна многоэтажного дома выпала четырёхлетняя девочка, она скончалась на месте. По факту происшествия следователи тоже продолжают проверку.