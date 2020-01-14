bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 09:19

Published 14 января 2020, 09:19

Modified 20 августа 2024, 01:26

Updated 20 августа 2024, 01:26

Мать и ребёнок погибли из-за гирлянды на новогодней ёлке в доме под Белгородом

Мать и ребёнок погибли из-за гирлянды на новогодней ёлке в доме под Белгородом

14 января 2020, 09:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
По факту пожара с двумя погибшими возбуждено уголовное дело.

Следователи уже выдвинули версию происшествия. 12 января около 23:00 в селе Большие Липяги Вейделевского района загорелся дом. Очаг пламени был в месте подключения электрической гирлянды на новогодней ёлке к электросети.

В доме пожарные нашли тела 28-летней девушки и её четырёхлетнего сына. Ещё одного ребёнка четырёх лет госпитализировали. Отец в момент пожара был на работе.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Это не первое происшествие с погибшими с начала января в Белгородской области. Так, 8 января из окна многоэтажного дома выпала четырёхлетняя девочка, она скончалась на месте. По факту происшествия следователи тоже продолжают проверку.

Материалы по теме
Двое мужчин погибли в пожаре в Белгородской областиЖенщина и ребёнок погибли в пожаре в БелгородеВ Белгороде при пожаре погибла женщина
#Новости#Общество#Ёлка#Пожар#Вейделевский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Погибли#Гирлянда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика