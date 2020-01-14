Конкурс на лучший проект благоустройства парка Южный объявили в Белгороде

Проект должен включать в себя прогулочную зону с пешеходными аллеями и сезонными точками общепита. Также должна появиться зона массовых мероприятий с площадками для отдыха и развлечений, фан-зона для болельщиков спортивных соревнований и парковка. На территории парка хотят разместить сцену, беговые и велодорожки и разнообразные малые архитектурные формы. При разработке проекта учтут и потребности маломобильных групп населения: площадки должны быть преимущественно безбарьерными.