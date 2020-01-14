Конкурс на лучший проект благоустройства парка Южный объявили в Белгороде

В Белгороде собираются благоустроить парк Южный, который находится на Харьковской горе в районе храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Администрация областного центра объявила архитектурный конкурс на лучшую концепцию проекта.
Проект должен включать в себя прогулочную зону с пешеходными аллеями и сезонными точками общепита. Также должна появиться зона массовых мероприятий с площадками для отдыха и развлечений, фан-зона для болельщиков спортивных соревнований и парковка. На территории парка хотят разместить сцену, беговые и велодорожки и разнообразные малые архитектурные формы. При разработке проекта учтут и потребности маломобильных групп населения: площадки должны быть преимущественно безбарьерными.
К конкурсу допускаются только физлица РФ, имеющие соответствующее образование в сфере архитектуры и дизайна или работающие в этой среде. Конкурс проводится с 18 января по 28 февраля 2020 года, заявки можно подать до 21 февраля. С подробными требованиями можно ознакомиться в документе.
Напомним, что в 2021 году преобразятся ещё десять территорий города. Общественные пространства появятся возле памятника князю Владимиру, на территории возле бизнес-центра «Энергомаш», на набережной нескольких прудов и в городских скверах.