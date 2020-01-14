Белгородец отсудил 300 тысяч рублей за ДТП, после которого стал инвалидом

Дорожное происшествие случилось в сентябре 2018 года на трассе Короча – Губкин – Горшечное: на перекрёстке неравнозначных дорог водитель, находящийся при исполнении трудовых обязанностей, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным авто под управлением истца.
В результате аварии мужчина получил травмы, повлёкшие причинение лёгкого вреда здоровью. В феврале прошлого года он получил третью группу инвалидности, после чего обратился в ФГУП РТРС с требованием компенсировать моральный вред.
Дело дошло до суда, который удовлетворил просьбу истца и взыскал с предприятия 300 тыс. рублей, а также судебные расходы по делу. Как уточнили в Губкинском городском суде Белгородской области, апелляционная инстанция оставила решение без изменений.