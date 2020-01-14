Белгородец избил знакомого до смерти из-за ссоры с женой

По данным регионального следственного управления СКР, в этот день мужчина пришёл к знакомому выяснить отношения. По мнению подозреваемого, хозяин дома стал причиной его ссоры с женой, которая в итоге потребовала развод. Разговор перешёл в драку: гость нанёс несколько ударов по голове знакомого, которые оказались для него смертельными.