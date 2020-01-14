Белгородец избил знакомого до смерти из-за ссоры с женой

Сообщение в отдел полиции № 1 УМВД по Белгороду о том, что в одном из домов на ул. Железнодорожной областного центра обнаружено тело 40-летнего мужчины, поступило в полицию от врачей. Подозреваемым оказался 37-летний знакомый погибшего, которого сотрудники отдельного батальона ПСС задержали в течение трёх часов.
По данным регионального следственного управления СКР, в этот день мужчина пришёл к знакомому выяснить отношения. По мнению подозреваемого, хозяин дома стал причиной его ссоры с женой, которая в итоге потребовала развод. Разговор перешёл в драку: гость нанёс несколько ударов по голове знакомого, которые оказались для него смертельными.
Врачей вызвала сожительница потерпевшего, однако помочь мужчине они уже не могли. Сейчас 37-летнему белгородцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Расследование уголовного дела продолжается.