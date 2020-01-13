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Всё сразу или частями пожизненно: в ЦБ объяснили новый механизм выплаты пенсий

13 января 2020, 07:34
Фото: Надежда Суржина / ИА «Бел.Ру»
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) у россиян появится выбор.

Как объяснил «РГ» первый зампред Банка России Сергей Швецов, граждане смогут уплатить налог и получить накопления сразу или перейти на пожизненный пенсионный план.

В стандартном варианте россияне будут самостоятельно выбирать фонд с наиболее выгодным предложением, причём лимитов в выплатах для этих организаций государство устанавливать не собирается. При «скользящем» плане откроют возможность передачи остатка накоплений наследнику, имя которого следует указать в завещании.

Перевести деньги в обновлённую систему получится в рамках одного НПФ без комиссий или инвестиционных потерь, подчеркнул Швецов. Деньги перейдут в фонд через пять лет с момента подачи заявления, а платежи будут зачисляться на новый счёт сразу. За его состоянием владелец сможет следить через смартфон.

Напомним, в октябре Минфин и ЦБ сообщили о новой системе пенсионных накоплений, которая позволит гражданам формировать свою негосударственную пенсию. Переход в ГПП добровольный, а размер взноса участник программы определяет сам. При этом менять сумму можно будет без ограничений.

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#Новости#Гарантированный пенсионный план#Банк россии#Пенсия#Экономика
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