Всё сразу или частями пожизненно: в ЦБ объяснили новый механизм выплаты пенсий

Перевести деньги в обновлённую систему получится в рамках одного НПФ без комиссий или инвестиционных потерь, подчеркнул Швецов. Деньги перейдут в фонд через пять лет с момента подачи заявления, а платежи будут зачисляться на новый счёт сразу. За его состоянием владелец сможет следить через смартфон.