Стали известны тарифы эвакуации и пребывания авто на белгородских штрафстоянках

Поездка на эвакуаторе на расстояние до 10 км обойдётся в 1555 рублей, от 10 до 20 км – в 2430, от 20 до 30 км – в 3686. Расстояние более 30 км будет стоить 4556 рублей. После того, как задержанный автотранспорт разместится на штрафстоянке, пребывание на ней будет стоить от 22 до 87 рублей в час. Цена зависит от категории и веса ТС. Стоянка негабаритных автомобилей обойдётся владельцам в 131 рубль за час. Цены указаны с учётом НДС.