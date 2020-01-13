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Стали известны тарифы эвакуации и пребывания авто на белгородских штрафстоянках

13 января 2020, 09:34
Фото: ИА "Бел.Ру"
В Белгородской области утвердили тарификацию на услуги эвакуатора и пребывание машин на штрафстоянке.

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области установила базовые тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей. Нарушителям придётся не только заплатить за транспортировку своего авто на стоянку, но и за дальнейшее его пребывание на ней.

Поездка на эвакуаторе на расстояние до 10 км обойдётся в 1555 рублей, от 10 до 20 км – в 2430, от 20 до 30 км – в 3686. Расстояние более 30 км будет стоить 4556 рублей. После того, как задержанный автотранспорт разместится на штрафстоянке, пребывание на ней будет стоить от 22 до 87 рублей в час. Цена зависит от категории и веса ТС. Стоянка негабаритных автомобилей обойдётся владельцам в 131 рубль за час. Цены указаны с учётом НДС.

Стоит отметить, что это базовые максимальные тарифы, которые будут использоваться муниципалитетами при проведении конкурсов и заключении договоров с их победителями, поэтому их окончательное значение может отличаться от базовой ставки.

Напомним, что на территории Белгорода работает только один эвакуатор, а единственная штрафстоянка рассчитана на 500 автомобилей. За 2018 год сюда доставили 602 задержанных автомобиля.

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