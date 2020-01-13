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Следком проводит проверку по факту гибели матери с ребёнком в Белгородской области

13 января 2020, 14:12
Фото: pixabay.com
Огонь
4-летний мальчик и его 28-летняя мать погибли в пожаре в Вейделевском районе.

В 23:00 в воскресенье, 12 января, жители села Большие Липяги в Вейделевском районе сообщили о пожаре в жилом доме.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета стало известно, что в доме проживала семья из пяти человек. Спасти мать 28 лет и 4-летнего ребёнка не удалось. Они погибли в огне.

По факту происшествия проводится доследственная проверка: выясняются причины и очаг возгорания.

Редакция «Бел.Ру» напоминает, что в новогодние каникулы в Белгороде погиб малолетний ребёнок. Девочка четырёх лет выпала из окна квартиры на десятом этаже.

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