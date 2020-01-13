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Пенсионерка попала под колёса автомобиля в Белгородском районе

13 января 2020, 07:40
Фото: УМВД России по Белгородской области
В регионе за прошедшие сутки в ДТП пострадал один человек.
Сюжет
Дороги

В селе Крутой Лог 68-летний водитель за рулём ВАЗ-219060 сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения. ДТП произошло утром в 7:22 на улице Октябрьской, сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, что 10 января в результате ДТП троих человек зажало в автомобилях. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось разрезать кузов.

А 11 января на дорогах региона пострадали два 15-летних подростка. Одного из несовершеннолетних водитель не заметил, когда сдавал задним ходом. Подросток получил травмы, но сам обратился за медицинской помощью.

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