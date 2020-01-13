Эксперты: субъекты РФ не выполнили план нацпроекта по безопасности и качеству дорог

Помимо этого, была предоставлена недостоверная информация о количестве участков дорог с повышенной аварийной опасностью, сообщает 13 января телеграм-канал «Мейстер»
Так, власти Ярославской области сообщили о том, что таких участков в регионе нет. В то же время аудиторы заявили о росте их количества в пять раз.
Подобные приписки есть практически повсеместно. Чиновники прибегают к игре на технических деталях, а также используют проблемы при координации между российскими субъектами и столицей. До сих пор нет точного регламента оценки состояния дорог. Это дает простор для противоречивых трактовок.
В то же время за прошлый год слабые места в реализации национальных проектов стали выявляться более эффективно. По мнению авторов канала, это может положительно сказаться на результатах нынешнего года, в том числе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».