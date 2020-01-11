Ритуальные услуги в Москве: как выгодно организовать похороны?

Posted 11 января 2020, 14:39
Published 11 января 2020, 14:39
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
В организации похорон не может быть второстепенных услуг, от которых можно отказаться. Здесь всё важное, потому что речь идёт про подготовку тела ушедшего из жизни человека к его последнему путешествию − в обитель молчания и покоя. Такое мероприятие должно быть проведено на достойном уровне, потому что соберутся не только все родственники, но также соседи, знакомые.
Начинать процедуру похорон необходимо с вызова такого специалиста, как врач. Только он имеет право вынести вердикт относительно летального исхода и зафиксировать это на бумаге. А потом нужно побеспокоиться ещё про некоторые моменты.
1. Вызывается на дом наряд полиции.
2. Решается вопрос относительно отправки тела в морг.
4. Следует договориться относительно подготовки могилы.
5. Нужно выбрать кафе для организации поминальной трапезы.
Также понадобится ещё время для того, чтобы поездить по городу в поисках гроба, венков и других атрибутов. Вполне может оказаться и так, что потребуется ещё и отпевание. Разве можно здесь обойтись без помощи со стороны?
Если постараться, и особенно когда у семьи, где умер родственник, имеются хорошие друзья, то большую часть всего удастся выполнить самостоятельно. Но даже в этом случае понадобятся услуги ритуального агентства. Например, для перевозки покойника обязательно потребуется катафалк, который удастся заказать только в такой компании. А все ли знают, где и как арендовать траурный зал для прощания с умершим? А если смерть настигла молодого человека, его семья захочет подольше побыть возле его тела. В этом случае выгоднее заказать похороны «под ключ».
Вот только существует одна серьёзная проблема под названием «коммерческие ритуальные агентства». В Москве большая часть из них работают на себя, на похоронном бизнесе стараются заработать побольше денег. Но имеется и альтернатива, которая имеет название Ритуал.РУ. Это ритуальная служба Москвы, которая доступна не только жителям столицы, но и всем, кто проживает в Московской области. У неё появился свой сайт https://ritual.ru/, который даёт возможность заказывать весь комплекс услуг или только что-то конкретное онлайн. Это не только удобно, но и поможет сэкономить деньги на похоронах.
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