Ритуальные услуги в Москве: как выгодно организовать похороны?

Вот только существует одна серьёзная проблема под названием «коммерческие ритуальные агентства». В Москве большая часть из них работают на себя, на похоронном бизнесе стараются заработать побольше денег. Но имеется и альтернатива, которая имеет название Ритуал.РУ. Это ритуальная служба Москвы, которая доступна не только жителям столицы, но и всем, кто проживает в Московской области. У неё появился свой сайт https://ritual.ru/, который даёт возможность заказывать весь комплекс услуг или только что-то конкретное онлайн. Это не только удобно, но и поможет сэкономить деньги на похоронах.