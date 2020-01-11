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Posted 11 января 2020, 14:39

Published 11 января 2020, 14:39

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Ритуальные услуги в Москве: как выгодно организовать похороны?

Ритуальные услуги в Москве: как выгодно организовать похороны?

11 января 2020, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Любой московской семье иногда приходится заниматься решением такого неприятного вопроса, как организация похорон, если из жизни уходит какой-то родственник. И не все хорошо разбираются, что нужно делать и в какие организации стоит обращаться.

Основные ритуальные услуги

В организации похорон не может быть второстепенных услуг, от которых можно отказаться. Здесь всё важное, потому что речь идёт про подготовку тела ушедшего из жизни человека к его последнему путешествию − в обитель молчания и покоя. Такое мероприятие должно быть проведено на достойном уровне, потому что соберутся не только все родственники, но также соседи, знакомые.

Начинать процедуру похорон необходимо с вызова такого специалиста, как врач. Только он имеет право вынести вердикт относительно летального исхода и зафиксировать это на бумаге. А потом нужно побеспокоиться ещё про некоторые моменты.

1. Вызывается на дом наряд полиции.

2. Решается вопрос относительно отправки тела в морг.

3. Надо найти кладбище, где есть свободные участки.

4. Следует договориться относительно подготовки могилы.

5. Нужно выбрать кафе для организации поминальной трапезы.

Также понадобится ещё время для того, чтобы поездить по городу в поисках гроба, венков и других атрибутов. Вполне может оказаться и так, что потребуется ещё и отпевание. Разве можно здесь обойтись без помощи со стороны?

Помощь ритуального агентства

Если постараться, и особенно когда у семьи, где умер родственник, имеются хорошие друзья, то большую часть всего удастся выполнить самостоятельно. Но даже в этом случае понадобятся услуги ритуального агентства. Например, для перевозки покойника обязательно потребуется катафалк, который удастся заказать только в такой компании. А все ли знают, где и как арендовать траурный зал для прощания с умершим? А если смерть настигла молодого человека, его семья захочет подольше побыть возле его тела. В этом случае выгоднее заказать похороны «под ключ».

Вот только существует одна серьёзная проблема под названием «коммерческие ритуальные агентства». В Москве большая часть из них работают на себя, на похоронном бизнесе стараются заработать побольше денег. Но имеется и альтернатива, которая имеет название Ритуал.РУ. Это ритуальная служба Москвы, которая доступна не только жителям столицы, но и всем, кто проживает в Московской области. У неё появился свой сайт https://ritual.ru/, который даёт возможность заказывать весь комплекс услуг или только что-то конкретное онлайн. Это не только удобно, но и поможет сэкономить деньги на похоронах.

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#Новости#Общество#Москва#Похороны#Ритуальные услуги
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