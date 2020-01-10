bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2020, 13:42

Published 10 января 2020, 13:42

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Владивосток на грани «мусорного апокалипсиса»

Владивосток на грани «мусорного апокалипсиса»

10 января 2020, 13:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С начала 2020 года проблема с мусором во Владивостоке достигла своего пика: ряд районов города заполонили кучи отходов. Причиной тому стала деятельность группы компаний-монополистов региона.

С 1 января текущего года ответственность за «мусорный» оборот несет краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор», сообщает vostokmedia.com.

Согласно имеющейся информации, подрядчиком Первомайского и Ленинского районов выступила компания ООО «Даль-ЭКО», с «Приморским экологическим оператором» заключили контракт на сумму свыше 248 миллионов рублей. Исходя из положений документа, организация несёт полную ответственность за вывоз мусора в указанных районах города. Бенефициар компании «Даль-ЭКО» — Раиса Николаева, мать экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, располагающая всем уставным капиталом компании.

За уборку мусора в Советском и Первореченском районах Владивостока отвечают компании ООО «Чистый город» и «Город Н», которые принадлежат Алану Будаеву, ранее занимавшему должность вице-мэра Владивостока при Владимире Николаеве. Тогда он похитил более 150 миллионов рублей из бюджета города, получив за это условный срок. Речь также может идти о сыне бывшего вице-мэра, поскольку его зовут Алан.

На проблеме замусоривания города ранее заостряли внимание отраслевые сообщества, выражавшие опасения о возможном коллапсе. Однако их словам никто не придавал значения. При этом «Золотарь» никак не связан с Николаевым. Как результат — 50 % парка организации просто стоит без дела.

Источник, знакомый со сферой вывоза мусора, указал на то, что региональный оператор вытесняет все остальные мусорные компании с рынка, лишая их возможности въезда на территорию полигона.

Аналитики отметили, что возникновение проблемы имело место на этапе подписания контрактов, которые перезаключались в спешке. Монопольное доминирование группы компаний, которые связаны с одной личностью, привело к безответственности. Компании под руководством Владимира Николаева провалили старт мусорной реформы во Владивостоке, сделав горы мусора её символом.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика