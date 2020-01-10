Владивосток на грани «мусорного апокалипсиса»

За уборку мусора в Советском и Первореченском районах Владивостока отвечают компании ООО «Чистый город» и «Город Н», которые принадлежат Алану Будаеву, ранее занимавшему должность вице-мэра Владивостока при Владимире Николаеве. Тогда он похитил более 150 миллионов рублей из бюджета города, получив за это условный срок. Речь также может идти о сыне бывшего вице-мэра, поскольку его зовут Алан.