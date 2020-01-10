Владивосток на грани «мусорного апокалипсиса»

Posted 10 января 2020, 13:42
Published 10 января 2020, 13:42
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
С 1 января текущего года ответственность за «мусорный» оборот несет краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор», сообщает vostokmedia.com.
Согласно имеющейся информации, подрядчиком Первомайского и Ленинского районов выступила компания ООО «Даль-ЭКО», с «Приморским экологическим оператором» заключили контракт на сумму свыше 248 миллионов рублей. Исходя из положений документа, организация несёт полную ответственность за вывоз мусора в указанных районах города. Бенефициар компании «Даль-ЭКО» — Раиса Николаева, мать экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, располагающая всем уставным капиталом компании.
За уборку мусора в Советском и Первореченском районах Владивостока отвечают компании ООО «Чистый город» и «Город Н», которые принадлежат Алану Будаеву, ранее занимавшему должность вице-мэра Владивостока при Владимире Николаеве. Тогда он похитил более 150 миллионов рублей из бюджета города, получив за это условный срок. Речь также может идти о сыне бывшего вице-мэра, поскольку его зовут Алан.
На проблеме замусоривания города ранее заостряли внимание отраслевые сообщества, выражавшие опасения о возможном коллапсе. Однако их словам никто не придавал значения. При этом «Золотарь» никак не связан с Николаевым. Как результат — 50 % парка организации просто стоит без дела.
Источник, знакомый со сферой вывоза мусора, указал на то, что региональный оператор вытесняет все остальные мусорные компании с рынка, лишая их возможности въезда на территорию полигона.
Аналитики отметили, что возникновение проблемы имело место на этапе подписания контрактов, которые перезаключались в спешке. Монопольное доминирование группы компаний, которые связаны с одной личностью, привело к безответственности. Компании под руководством Владимира Николаева провалили старт мусорной реформы во Владивостоке, сделав горы мусора её символом.