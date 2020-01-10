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Posted 10 января 2020, 12:18

Published 10 января 2020, 12:18

Modified 20 августа 2024, 03:23

Updated 20 августа 2024, 03:23

Директор World of Tanks создаст «Партию прямой демократии»

Директор World of Tanks создаст «Партию прямой демократии»

10 января 2020, 12:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В планах у Вячеслава Макарова – участие в региональных и парламентских выборах.

Директор по продукту World of Tanks планирует создать «Партию прямой демократии». С ней он хочет участвовать в региональных выборах в текущем году и в парламентских в 2021-м. Учредительный съезд партии планируется провести в начале марта, сообщает «Коммерсант».

Отличительной чертой нового объединения станет мобильное приложение на основе блокчейна. С его помощью члены партии будут голосовать. По оценкам Макарова, приложение обойдётся в $1 млн.

Первыми членами партии, возможно, станут разработчики IT-компаний из регионов. Как считает Макаров, такие организации зачастую являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о существующих проблемах.

Ранее Вячеслав Макаров дал большое интервью журналистам холдинга 1MediaInvest. Что было самым сложным в создании танковой вселенной, кто главные конкуренты Wargaming и какое будущее у гейм-индустрии – читайте в материале.

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#Новости#Общество#Партия#World of Tanks#Вячеслав Макаров
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