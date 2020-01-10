Директор World of Tanks создаст «Партию прямой демократии»

Posted 10 января 2020, 12:18
Published 10 января 2020, 12:18
Modified 20 августа 2024, 03:23
Updated 20 августа 2024, 03:23
Директор по продукту World of Tanks планирует создать «Партию прямой демократии». С ней он хочет участвовать в региональных выборах в текущем году и в парламентских в 2021-м. Учредительный съезд партии планируется провести в начале марта, сообщает «Коммерсант».
Отличительной чертой нового объединения станет мобильное приложение на основе блокчейна. С его помощью члены партии будут голосовать. По оценкам Макарова, приложение обойдётся в $1 млн.
Первыми членами партии, возможно, станут разработчики IT-компаний из регионов. Как считает Макаров, такие организации зачастую являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о существующих проблемах.
Ранее Вячеслав Макаров дал большое интервью журналистам холдинга 1MediaInvest. Что было самым сложным в создании танковой вселенной, кто главные конкуренты Wargaming и какое будущее у гейм-индустрии – читайте в материале.