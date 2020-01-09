Территориальную схему обращения с отходами в Белгородской области так и не обсудили

Общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами состоялись в 55 субъектах. Документ, поясняет «Коммерсант», регулирует все операции с мусором в регионе. Однако и в тех субъектах, где обсуждение состоялось, депутаты нашли нарушения: граждане жаловались часто, но местные власти учли только 13 % их обращений.