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Posted 9 января 2020, 07:13

Published 9 января 2020, 07:13

Modified 20 августа 2024, 02:04

Updated 20 августа 2024, 02:04

Территориальную схему обращения с отходами в Белгородской области так и не обсудили

Территориальную схему обращения с отходами в Белгородской области так и не обсудили

9 января 2020, 07:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Регион вошёл в число аутсайдеров по результатам мониторинга комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами состоялись в 55 субъектах. Документ, поясняет «Коммерсант», регулирует все операции с мусором в регионе. Однако и в тех субъектах, где обсуждение состоялось, депутаты нашли нарушения: граждане жаловались часто, но местные власти учли только 13 % их обращений.

В 13 регионах схему ещё обсуждают. В оставшихся 17 к обсуждению так и не приступили. В числе аутсайдеров оказалась и Белгородская область, наравне с Амурской и Иркутской областями, Дагестаном, Калмыкией, Тывой и другими регионами.

По закону региональные власти должны были провести общественные обсуждения документов по обращению с отходами до конца 2019 года.

По итогам мониторинга депутаты Госдумы попросили Генеральную прокуратуру провести проверку.

Ранее правительство Белгородской области сообщало о запуске электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

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