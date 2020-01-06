В центре Белгорода перекроют движение во время празднования Рождества

Posted 6 января 2020, 05:00
Published 6 января 2020, 05:00
Modified 20 августа 2024, 03:22
Updated 20 августа 2024, 03:22
С 23:00 этого дня оставить машину нельзя будет:
В день Рождества, 7 января, с 13:00 на этих участках перекроют движение. Ограничение коснётся всех автомобилистов, кроме водителей транспорта экстренных служб. Все запреты снимут после окончания мероприятий.
Объехать перекрытые участки можно по проспектам Богдана Хмельницкого и Белгородскому, улицам Николая Чумичова, Попова, Победы и Супруновской, сообщили в пресс-службе мэрии.