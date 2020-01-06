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Posted 6 января 2020, 05:00

Published 6 января 2020, 05:00

Modified 20 августа 2024, 03:22

Updated 20 августа 2024, 03:22

В центре Белгорода перекроют движение во время празднования Рождества

В центре Белгорода перекроют движение во время празднования Рождества

6 января 2020, 05:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Ограничения ожидают водителей уже с вечера 6 января.

С 23:00 этого дня оставить машину нельзя будет:

  • на улице Преображенской от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области;
  • на улице Попова от улицы Преображенской до улицы Победы;
  • на Гражданском проспекте от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
  • на Театральном проезде от проспекта Славы до улицы Победы;
  • на Свято-Троицком бульваре по нечётной стороне от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда и по чётной стороне от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области.

В день Рождества, 7 января, с 13:00 на этих участках перекроют движение. Ограничение коснётся всех автомобилистов, кроме водителей транспорта экстренных служб. Все запреты снимут после окончания мероприятий.

Объехать перекрытые участки можно по проспектам Богдана Хмельницкого и Белгородскому, улицам Николая Чумичова, Попова, Победы и Супруновской, сообщили в пресс-службе мэрии.

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