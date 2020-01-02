Автомобилистам Белгорода больше не нужно возить с собой полис ОСАГО

Posted 2 января 2020, 12:24
Published 2 января 2020, 12:24
Modified 20 августа 2024, 02:04
Updated 20 августа 2024, 02:04
Автомобилистам теперь не обязательно иметь при себе бумажный вариант полиса ОСАГО. С 1 января 2020 года в силу вступили поправки, разрешающие предъявлять при проверке документов только электронную версию полиса.
Это нововведение позволит водителям самим выбирать, в каком виде предоставлять для проверки документ. Сотрудник полиции сможет получить всю необходимую информацию о полисе и договоре в автоматизированной системе.
Поправки были внесены в закон ещё в мае 2019 года, но не были прописаны в ПДД. Это становилось причиной частых конфликтов, когда сотрудники ГИБДД требовали предъявить бумажный экземпляр, а водители отказывались и ссылались на изменения в законе.