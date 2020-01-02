Автомобилистам Белгорода больше не нужно возить с собой полис ОСАГО

Поправки были внесены в закон ещё в мае 2019 года, но не были прописаны в ПДД. Это становилось причиной частых конфликтов, когда сотрудники ГИБДД требовали предъявить бумажный экземпляр, а водители отказывались и ссылались на изменения в законе.