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Posted 2 января 2020, 12:24

Published 2 января 2020, 12:24

Modified 20 августа 2024, 02:04

Updated 20 августа 2024, 02:04

Автомобилистам Белгорода больше не нужно возить с собой полис ОСАГО

Автомобилистам Белгорода больше не нужно возить с собой полис ОСАГО

2 января 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Вступили в силу поправки в ПДД, разрешающие иметь при себе только электронный полис.

Автомобилистам теперь не обязательно иметь при себе бумажный вариант полиса ОСАГО. С 1 января 2020 года в силу вступили поправки, разрешающие предъявлять при проверке документов только электронную версию полиса.

Это нововведение позволит водителям самим выбирать, в каком виде предоставлять для проверки документ. Сотрудник полиции сможет получить всю необходимую информацию о полисе и договоре в автоматизированной системе.

Поправки были внесены в закон ещё в мае 2019 года, но не были прописаны в ПДД. Это становилось причиной частых конфликтов, когда сотрудники ГИБДД требовали предъявить бумажный экземпляр, а водители отказывались и ссылались на изменения в законе.

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