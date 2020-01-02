263 камеры установлены на дорогах Белгородской области

В правительстве Белгородской области нам ответили, что всего на дорогах региона применяются 263 средства автоматической фото- и видеофиксации, из которых 125 камер регистрируют превышение скорости. Что умеют остальные приборы, нам не пояснили, но, скорее всего, часть из них может определять нарушения правил парковки, а также понимать, пристёгнуты люди в транспортном средстве или нет. В правительстве отметили, что по сравнению с 2015 годом число камер увеличилось на 159 единиц, то есть более чем в 2,5 раза.