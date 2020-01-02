263 камеры установлены на дорогах Белгородской области

Posted 2 января 2020, 08:00
Published 2 января 2020, 08:00
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
Белгородцы часто жалуются на большое количество камер на автодорогах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. В сети создаются сообщества, в которых подписчики предупреждают друг друга о новых приборах фиксации. Бытует мнение, что некоторые их этих камер вообще не подключены и являются муляжами. Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, сколько камер следят за белгородскими автолюбителями и какой от этого толк.
В правительстве Белгородской области нам ответили, что всего на дорогах региона применяются 263 средства автоматической фото- и видеофиксации, из которых 125 камер регистрируют превышение скорости. Что умеют остальные приборы, нам не пояснили, но, скорее всего, часть из них может определять нарушения правил парковки, а также понимать, пристёгнуты люди в транспортном средстве или нет. В правительстве отметили, что по сравнению с 2015 годом число камер увеличилось на 159 единиц, то есть более чем в 2,5 раза.
Ранее в правительстве поясняли, что все комплексы фиксации нарушений ПДД принадлежат региональному управлению дорожного хозяйства и транспорта, частных среди них нет. Ситуация с июля 2019 года не изменилась. Передвижные комплексы «КРИС-П» нужны для анализа аварийности, причём каждую такую камеру охраняют сотрудники частного предприятия. Зарплата у них фиксированная и не зависит от числа нарушений, которые регистрируются комплексом в течение дня.
В управлении ГИБДД России по Белгородской области рассказали, что за 9 месяцев 2019 года при помощи камер было зафиксировано 8 477 нарушений ПДД, по которым вынесли постановления об административных правонарушениях. За весь 2018 год таких постановлений вынесли 12 094.
Все средства, взимаемые в виде штрафов за нарушения, поступают в консолидированный бюджет региона. Средства этого бюджета выделяются на реализацию госпрограммы области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 гг». Размер штрафов не зависит от значения автомобильной дороги и назначается в соответствии с КоАП РФ.
Карту расположения приборов на своём сайте опубликовала белгородская госавтоинспекция. В ГИБДД предупредили, что информация на сайте по передвижным и стационарным комплексам будет дополняться.
В ноябре мы уже писали о том, что в ближайшее время «всевидящее око» будет следить за водителями ещё пристальнее. В Белгородской области планируют установить ещё 210 камер, на которые готовы потратить 140 млн рублей. Чуть ранее Евгений Глаголев сообщал, что в 2020 году только в Белгороде появится около тысячи новых приборов фото- и видеофиксации. Их установят преимущественно на перекрёстках.