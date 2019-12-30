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Posted 30 декабря 2019, 12:19

Published 30 декабря 2019, 12:19

Modified 20 августа 2024, 03:22

Updated 20 августа 2024, 03:22

Метель, гололёд и сильный ветер ожидают белгородцев 31 декабря

Метель, гололёд и сильный ветер ожидают белгородцев 31 декабря

30 декабря 2019, 12:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
В последний день года регион увидит по-настоящему зимнюю погоду.

По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Белгородской области будет облачно. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, местами ожидается метель. Днём прогнозируют снег, мокрый снег. Местами гололёд и налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8−13 м/с, местами ожидаются порывы 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит от двух до семи градусов мороза, днём – от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.

В Белгороде столбик термометра ночью покажет от двух до четырёх градусов мороза, днём – от одного градуса мороза до одного градуса тепла, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Старом Осколе, по прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря будет облачно. Временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью температура составит четыре градуса мороза, днём – ноль градусов.

#Новости#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Гидрометцентр#Прогноз#31 декабря
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