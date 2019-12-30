Метель, гололёд и сильный ветер ожидают белгородцев 31 декабря

Posted 30 декабря 2019, 12:19
Published 30 декабря 2019, 12:19
Modified 20 августа 2024, 03:22
Updated 20 августа 2024, 03:22
По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Белгородской области будет облачно. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, местами ожидается метель. Днём прогнозируют снег, мокрый снег. Местами гололёд и налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8−13 м/с, местами ожидаются порывы 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит от двух до семи градусов мороза, днём – от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.
В Белгороде столбик термометра ночью покажет от двух до четырёх градусов мороза, днём – от одного градуса мороза до одного градуса тепла, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.
В Старом Осколе, по прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря будет облачно. Временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью температура составит четыре градуса мороза, днём – ноль градусов.