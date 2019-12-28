Сбежавшего из детского дома подростка нашли в Белгороде

Posted 28 декабря 2019, 14:08
Published 28 декабря 2019, 14:08
Modified 20 августа 2024, 00:50
Updated 20 августа 2024, 00:50
Молодого человека нашли в субботу, 28 декабря, поисковики отряда «Лиза Алерт» и полицейские. Несовершеннолетнего вернули в дом детства в Разумном.
Как сообщили в региональном УМВД, 16-летний парень гостил у друга в Белгороде. Противоправных действий в отношении него совершено не было.
С подростком проведут профилактическую работу. Проверка по факту происшествия продолжится, следователям в том числе предстоит установить причину его ухода. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном Следственном комитете.
16-летний воспитанник Разуменского дома детства исчез 19 декабря. Однако руководство учреждения сообщило о пропаже молодого человека только 26 декабря. По информации регионального следкома, парень не раз сбегал из детского дома. По факту происшествия рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.
В то же время в Разумном разыскивали 15-летнюю девушку. Её нашли в Прохоровском районе, она жива и здорова. С девушкой провели профилактическую беседу.