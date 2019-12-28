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Posted 28 декабря 2019, 14:08

Published 28 декабря 2019, 14:08

Modified 20 августа 2024, 00:50

Updated 20 августа 2024, 00:50

Сбежавшего из детского дома подростка нашли в Белгороде

Сбежавшего из детского дома подростка нашли в Белгороде

28 декабря 2019, 14:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Он гостевал у друга, по предварительным данным, никакого криминала в отношении него совершено не было.

Молодого человека нашли в субботу, 28 декабря, поисковики отряда «Лиза Алерт» и полицейские. Несовершеннолетнего вернули в дом детства в Разумном.

Как сообщили в региональном УМВД, 16-летний парень гостил у друга в Белгороде. Противоправных действий в отношении него совершено не было.

С подростком проведут профилактическую работу. Проверка по факту происшествия продолжится, следователям в том числе предстоит установить причину его ухода. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном Следственном комитете.

16-летний воспитанник Разуменского дома детства исчез 19 декабря. Однако руководство учреждения сообщило о пропаже молодого человека только 26 декабря. По информации регионального следкома, парень не раз сбегал из детского дома. По факту происшествия рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.

В то же время в Разумном разыскивали 15-летнюю девушку. Её нашли в Прохоровском районе, она жива и здорова. С девушкой провели профилактическую беседу.

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