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Posted 27 декабря 2019, 13:23

Published 27 декабря 2019, 13:23

Modified 1 декабря 2024, 07:28

Updated 1 декабря 2024, 07:28

Тариф на воду в Белгороде и Белгородском районе повысили с 26 декабря

Тариф на воду в Белгороде и Белгородском районе повысили с 26 декабря

27 декабря 2019, 13:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Теперь за водоснабжение и водоотведение потребители будут платить 25 рублей за кубометр.

Плату обещали повысить ещё с 1 декабря. Однако в пресс-службе областного правительства изданию Fonar.tv объяснили, что комиссия по тарифам и ценам успела подготовить распоряжение только к 16 декабря. В связи с этим повышение перенесли на 26 декабря.

С этого дня в Белгороде и Белгородском районе цена за кубометр холодной воды составляет 25 рублей вместо 17,59. Напомним, что соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередном заседании в июне. Объяснили повышение убытками Белоблводоканала и износом сетей.

При этом глава департамента финансов Владимир Боровик отметил, что даже с новыми тарифами водоотведение себя не окупает.

Белгородцы, недовольные увеличением тарифов, дважды выходили на митинги.

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