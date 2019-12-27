Тариф на воду в Белгороде и Белгородском районе повысили с 26 декабря

Плату обещали повысить ещё с 1 декабря. Однако в пресс-службе областного правительства изданию Fonar.tv объяснили, что комиссия по тарифам и ценам успела подготовить распоряжение только к 16 декабря. В связи с этим повышение перенесли на 26 декабря.