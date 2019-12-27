Тариф на воду в Белгороде и Белгородском районе повысили с 26 декабря

Posted 27 декабря 2019, 13:23
Published 27 декабря 2019, 13:23
Modified 1 декабря 2024, 07:28
Updated 1 декабря 2024, 07:28
Плату обещали повысить ещё с 1 декабря. Однако в пресс-службе областного правительства изданию Fonar.tv объяснили, что комиссия по тарифам и ценам успела подготовить распоряжение только к 16 декабря. В связи с этим повышение перенесли на 26 декабря.
С этого дня в Белгороде и Белгородском районе цена за кубометр холодной воды составляет 25 рублей вместо 17,59. Напомним, что соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередном заседании в июне. Объяснили повышение убытками Белоблводоканала и износом сетей.
При этом глава департамента финансов Владимир Боровик отметил, что даже с новыми тарифами водоотведение себя не окупает.