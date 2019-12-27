Росстат дал прогноз по изменению численности населения до 2036 года

В Росстате также дали прогноз и по росту продолжительности жизни. Если в будущем году этот показатель составит 73 года, то к 2035 году он может вырасти до 81. Кроме этого, возможно, вырастет коэффициент рождаемости. В докладе Росстата отмечается, что к 2035 году он увеличится до 1,738. Напомним, по итогам текущего года он составлял 1,511. При этом показатель смертности значительно упадет, численность умерших к 2035 году сократится до 1,45 млн человек.