Росстат дал прогноз по изменению численности населения до 2036 года

Posted 27 декабря 2019, 12:51
Published 27 декабря 2019, 12:51
Modified 17 сентября 2022, 16:39
Updated 17 сентября 2022, 16:39
При этом прогноз пересматривается каждый год с учетом имеющихся актуальных данных. Расчеты перспективной численности производятся по 3-м вариантам: низкому, среднему и высокому прогнозам. При этом берутся в расчет тенденции по основным характеристикам. Это касается рождаемости, смертности и миграции, сообщает NewsNN.
В докладе отмечается, что согласно высокому варианту население страны вырастет из-за сокращения убыли с 249,3 тысячи человек до 21,3 тысячи человек. При этом миграция к 2035 году возрастет до 386,8 тысячи человек.
В Росстате также дали прогноз и по росту продолжительности жизни. Если в будущем году этот показатель составит 73 года, то к 2035 году он может вырасти до 81. Кроме этого, возможно, вырастет коэффициент рождаемости. В докладе Росстата отмечается, что к 2035 году он увеличится до 1,738. Напомним, по итогам текущего года он составлял 1,511. При этом показатель смертности значительно упадет, численность умерших к 2035 году сократится до 1,45 млн человек.
Наибольшая численность граждан РФ к 2036 году будет иметь возраст 46-50 и 51-55 лет. Сейчас в нашей стране преобладающим является население в возрасте 31-35 и 36-40 лет.
При этом средний прогноз говорит о сокращении численности населения к 2036 году. Ожидается, что в 2022-2028 годы станут в большей степени ощутимыми последствия «демографических провалов» 1940-х годов, а также 1980-х и 1990-х годов.
Последний, низкий, вариант прогноза специалисты рассчитывали при условии падения уровня рождаемости и миграционного притока. При таком развитии событий общая численность населения сократится со 146 млн человек в начале следующего года до 134 млн человек к началу 2036 года. Также в низком варианте прогноза ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 73 лет по итогам 2019 года до 75 к концу 2035 года. Показатель рождаемости будет падать, количество умерших - повышаться.
Самое большое число граждан РФ к 2036 году будет иметь возраст 46-50 и 51-55 лет.
Подчеркнем, что высокий вариант прогноза ориентирован на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения благодаря росту суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Низкий вариант прогноза, наоборот, создается при учете падения рождаемости и сокращения притока мигрантов. Росстат предлагает демографический прогноз по трем вариантам с целью отразить различные предположения об изменениях в демографических процессах в перспективе.