Белгородским перевозчикам компенсируют затраты на валидаторы и услуги по эквайрингу

Posted 27 декабря 2019, 11:30
Published 27 декабря 2019, 11:30
Modified 20 августа 2024, 01:24
Updated 20 августа 2024, 01:24
Постановление об утверждении порядка получения субсидии в 2019 году подписал мэр Юрий Галдун. Документ распространяется на перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении.
Субсидия предоставляется на безвозмездной основе. С её помощью можно покрыть затраты на работу валидаторов и оплату услуг эквайринга, на оплату услуг связи, на приобретение компьютерной техники и расходных материалов.
Претендентам на субсидию следует до 31 декабря 2019 года собрать необходимые документы и их копии. Среди них должно быть заявление, в котором указаны цели, размер, порядок расчёта и обоснование суммы, выписка из Единого госреестра юрлиц, справка из налоговой и т. д.
Размер субсидии рассчитывается на основании заявления, а также с учётом размера субвенций и лимитов бюджетных обязательств.
В случае нецелевого расходования перевозчиком субсидию придётся вернуть.