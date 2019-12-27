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Posted 27 декабря 2019, 11:30

Published 27 декабря 2019, 11:30

Modified 20 августа 2024, 01:24

Updated 20 августа 2024, 01:24

Белгородским перевозчикам компенсируют затраты на валидаторы и услуги по эквайрингу

Белгородским перевозчикам компенсируют затраты на валидаторы и услуги по эквайрингу

27 декабря 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Администрация Белгорода утвердила порядок субсидирования части расходов перевозчиков на пригородных маршрутах.

Постановление об утверждении порядка получения субсидии в 2019 году подписал мэр Юрий Галдун. Документ распространяется на перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении.

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе. С её помощью можно покрыть затраты на работу валидаторов и оплату услуг эквайринга, на оплату услуг связи, на приобретение компьютерной техники и расходных материалов.

Претендентам на субсидию следует до 31 декабря 2019 года собрать необходимые документы и их копии. Среди них должно быть заявление, в котором указаны цели, размер, порядок расчёта и обоснование суммы, выписка из Единого госреестра юрлиц, справка из налоговой и т. д.

Размер субсидии рассчитывается на основании заявления, а также с учётом размера субвенций и лимитов бюджетных обязательств.

В случае нецелевого расходования перевозчиком субсидию придётся вернуть.

Ранее сообщалось, что из бюджета выделят субсидии троллейбусным перевозчикам Белгорода.

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