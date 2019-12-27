Белгородским перевозчикам компенсируют затраты на валидаторы и услуги по эквайрингу

Претендентам на субсидию следует до 31 декабря 2019 года собрать необходимые документы и их копии. Среди них должно быть заявление, в котором указаны цели, размер, порядок расчёта и обоснование суммы, выписка из Единого госреестра юрлиц, справка из налоговой и т. д.