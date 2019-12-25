За год в Белгородской области нашли восемь предприятий-фантомов

Очень подозрительно выглядит предприятие, которое, допустим, производит сыр, но при этом не имеет собственных ферм и не закупает молоко или сливки. То есть нет никаких поставок сырья, а значит, вообще непонятно, кто и как производит продукт, который оказывается на полках. «Меркурий» видит, что производитель странный, мы его проверяем и делаем заключение. Татьяна Аушева