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Posted 25 декабря 2019, 16:30

Published 25 декабря 2019, 16:30

Modified 1 декабря 2024, 08:04

Updated 1 декабря 2024, 08:04

За год в Белгородской области нашли восемь предприятий-фантомов

За год в Белгородской области нашли восемь предприятий-фантомов

25 декабря 2019, 16:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
В управлении Россельхознадзора по Белгородской области рассказали о том, как предприятия-фантомы подделывают продукцию.

Как сообщила руководитель ведомства Татьяна Аушева, большинство предприятий-фантомов определяют при помощи системы «Меркурий».

Очень подозрительно выглядит предприятие, которое, допустим, производит сыр, но при этом не имеет собственных ферм и не закупает молоко или сливки. То есть нет никаких поставок сырья, а значит, вообще непонятно, кто и как производит продукт, который оказывается на полках. «Меркурий» видит, что производитель странный, мы его проверяем и делаем заключение. Татьяна Аушева

За 2019 год при помощи ФГИС «Меркурий» обнаружили восемь предприятий-фантомов:

Югославский комбинат молочных продуктов (Пермский край);

ООО «Нортон» (Рязанская область);

ООО «Меркурий» (г. Челябинск);

ООО «Юнион-сервис» (г. Москва);

ООО «Молочный фреш» (Г. Москва);

ООО «ТД «Вега» (Г. Москва);

ООО «Сыр-Молоко» (г. Москва).

Так, в Московской области обнаружили 20 тонн бескостной говядины, производителем которой якобы являлось ЗАО «Томаровский мясокомбинат». Как оказалось в ходе проверки, комбинат к мясу, которое вдобавок ко всему оказалось не говядиной, а свининой, никакого отношения не имел. Примечательно, что в оборот продукцию выпустило ООО «Экопродпак», которое с января по август 2019 года закупило 95 тонн продукции животного происхождения, а реализовало в итоге 1 247 тонн. Где предприятие взяло больше тонны мяса – неизвестно.

В белгородском магазине «Светофор» нашли 810 кг сыра от ООО «ТД Вега». Предприятия не существует по указанному адресу, но это не помешало ему поставить ещё и сливочное масло в детские сады областного центра.

А в Белгородской области ООО «Морозко» продавало куриные наггетсы с добавлением филе индейки «Жаренки». При этом предприятие не закупало индейку, поэтому сомнительно, что в 17,8 тоннах продукции она действительно была. Соответствующие документы производитель ведомству предоставить не смог и в итоге получил штраф в размере 115 тыс. рублей.

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