В переселении из аварийного жилья в Белгородской области нуждаются 5 000 человек

Posted 25 декабря 2019, 14:26
Published 25 декабря 2019, 14:26
Modified 1 декабря 2024, 08:42
Updated 1 декабря 2024, 08:42
Белгородскую область с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин и гендиректор компании Константин Цицин. На встрече с Евгением Савченко они обсудили в том числе вопросы переселения граждан из аварийного жилья.
Сергей Степашин назвал Белгородскую область одним из лидеров в России по этому показателю. В рамках новой программы в регионе нужно переселить около 3 тыс. белгородцев из аварийных домов общей площадью более 56,21 тыс. кв. м. Однако в настоящее время их число увеличилось до 5 тыс. человек. Ситуация стандартная для многих регионов России, но требуются предложения для расселения всего аварийного жилья.
План текущего года по расселению из непригодных для жизни зданий, признанных таковыми до января 2017 года, полностью выполнен.
Константин Цицин похвалил систему капремонта в Белгородской области. Напомнил он и о многоквартирном доме с капремонтом с применением современных энергоэффективных технологий. На проведение таких видов работ каждый дом может получить до 5 млн рублей.
Гендиректор Фонда ЖКХ также включил Белгородскую область в число лидеров по количеству проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Сегодня их действует шесть, но есть планы по внедрению новых, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее стало известно, что Белгородская область получит от государства 190 млн рублей на расселение аварийных домов. На эти средства должны переселить 273 человека из 130 непригодных для жизни зданий. Переехать на новое место жительства граждане должны в 2020−2021 гг.