В переселении из аварийного жилья в Белгородской области нуждаются 5 000 человек

Сергей Степашин назвал Белгородскую область одним из лидеров в России по этому показателю. В рамках новой программы в регионе нужно переселить около 3 тыс. белгородцев из аварийных домов общей площадью более 56,21 тыс. кв. м. Однако в настоящее время их число увеличилось до 5 тыс. человек. Ситуация стандартная для многих регионов России, но требуются предложения для расселения всего аварийного жилья.