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Posted 25 декабря 2019, 07:11

Published 25 декабря 2019, 07:11

Modified 1 декабря 2024, 08:36

Updated 1 декабря 2024, 08:36

Мусорная «амнистия» для белгородцев продлится два месяца

Мусорная «амнистия» для белгородцев продлится два месяца

25 декабря 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
На 19-й сессии Белгородского горсовета предложили штрафовать собственников за неправильно складированный мусор.

На очередном заседании горсовета в Белгороде предложили внести изменения в правила благоустройства. Теперь собственникам частных домов придётся складировать мусор только в отведённых для этого местах в дни и часы, установленные графиком вывоза.

Если специально оборудованных мест нет, то оставлять мусорные мешки нужно будет на прилегающей территории. Если на участках ИЖС будут складировать мусор в неправильное время, за этим последуют штрафные санкции.

Мэр города Юрий Галдун отметил, что у белгородцев на привыкание к новым нормам будет несколько месяцев. Также он добавил, что сразу штраф выписывать не будут. Такое наказание последует только после трёх предупреждений с уведомлением собственника.

Проблему мусора глава города уже не первый раз называет самой болезненной и острой для города в этом году. Также он добавил, что для пенсионеров и малоимущих семей рассматривается возможность предоставления скидки на приобретение индивидуальных мусорных контейнеров.

Руководитель департамента городского хозяйства Александр Агарков уже обращал внимание на то, что люди в массивах ИЖС выносят мусор, не придерживаясь графика вывоза отходов. Он предложил ввести административную ответственность за нарушения: для физических лиц штраф составит 2 000 рублей.

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