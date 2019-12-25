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Posted 25 декабря 2019, 04:12

Published 25 декабря 2019, 04:12

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородская область получит от государства 190 млн на расселение аварийных домов

Белгородская область получит от государства 190 млн на расселение аварийных домов

25 декабря 2019, 04:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Деньги направят на переселение 273 человек из 130 непригодных для проживания зданий.

Правление госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку от Белгородской области на получение финансовой помощи по программе переселения граждан из аварийного жилья. Регион по заявке получит 190,11 млн рублей, ещё 23,54 млн добавят из областной казны.

Эти деньги направят на переселение 273 белгородцев из 130 аварийных домов в четырёх районах. При этом в программу попали дома, признанные проблемными до 1 января 2017 года. Расселить граждан должны в 2020−2021 гг.

Финансирование производится по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Помимо Белгородской, заявки на помощь одобрили для Курской области и Республики Хакасии: эти регионы получат от государства 55,15 млн и по 69,01 млн рублей на два этапа соответственно, уточнили в региональном департаменте ЖКХ.

В 2019 году Белгородская область получила от Фонда ЖКХ на эти же цели 202,04 млн рублей, ещё 10,38 млн рублей составил объём софинансирования со стороны региона. Деньги требовались для расселения 135 аварийных домов на территории пяти районов.

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#Новости#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Касается каждого#Расселение#Аварийные дома#Нацпроект
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