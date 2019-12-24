В России меняются правила сдачи экзамена на водительские права

Posted 24 декабря 2019, 06:23
Published 24 декабря 2019, 06:23
Modified 20 августа 2024, 01:24
Updated 20 августа 2024, 01:24
Соответствующий документ одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, кандидатам на водительское удостоверение разрешат ездить на магистралях со скоростью движения более 60 км/ч, а учиться водить автобус, троллейбус и трамвай смогут только граждане, достигшие 20 лет.
В случае лишения прав владелец получит их только при условии оплаты всех штрафов. Документ затрагивает и деятельность автошкол – они не смогут проводить экзамен, если на момент обучения водителя у организации не было лицензии, пишут «Новые известия».
Перечисленные нововведения вступают в силу в январе. С 1 октября 2020 года меняются правила сдачи практического экзамена: сюда войдут элементы «площадка» и «город», а ученик получит право не согласиться с решением экзаменатора. Усомниться в оценке могут и в ГИБДД, причём это касается не только итогов экзамена, но и документов.
Сдать теорию повторно можно будет не раньше чем через семь дней после первой попытки. Сейчас срок составляет 30 дней. Навыки вождения ещё раз перепроверить разрешат через неделю, тогда как пока кандидаты вынуждены ждать два месяца.