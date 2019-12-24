В России меняются правила сдачи экзамена на водительские права

Перечисленные нововведения вступают в силу в январе. С 1 октября 2020 года меняются правила сдачи практического экзамена: сюда войдут элементы «площадка» и «город», а ученик получит право не согласиться с решением экзаменатора. Усомниться в оценке могут и в ГИБДД, причём это касается не только итогов экзамена, но и документов.