В ДТП на дорогах Белгородской области в 2019 году погибли 143 человека

Posted 24 декабря 2019, 13:10
Published 24 декабря 2019, 13:10
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
Чаще всего происшествия случались из-за несоблюдения водителями скоростного режима. Всего с января по ноябрь в Белгородской области зарегистрировали 1 240 аварий – 143 человека погибли, 1 586 пострадали.
Эти цифры назвали на совещании в департаменте строительства и транспорта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ситуация на трассах остаётся напряжённой, поэтому для повышения безопасности была разработана дорожная карта.
Документ состоит из шести блоков: дорожно-транспортная инфраструктура, мероприятия по пассажирским перевозкам, медицинский блок, организационные, образовательные и профилактические мероприятия. За каждым из них закреплены ответственные исполнители, сообщили в пресс-службе регионального правительства.