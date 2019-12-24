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Posted 24 декабря 2019, 13:10

Published 24 декабря 2019, 13:10

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

В ДТП на дорогах Белгородской области в 2019 году погибли 143 человека

В ДТП на дорогах Белгородской области в 2019 году погибли 143 человека

24 декабря 2019, 13:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
За 11 месяцев на трассах региона произошло 1 240 аварий.

Чаще всего происшествия случались из-за несоблюдения водителями скоростного режима. Всего с января по ноябрь в Белгородской области зарегистрировали 1 240 аварий – 143 человека погибли, 1 586 пострадали.

Эти цифры назвали на совещании в департаменте строительства и транспорта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ситуация на трассах остаётся напряжённой, поэтому для повышения безопасности была разработана дорожная карта.

Документ состоит из шести блоков: дорожно-транспортная инфраструктура, мероприятия по пассажирским перевозкам, медицинский блок, организационные, образовательные и профилактические мероприятия. За каждым из них закреплены ответственные исполнители, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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#Новости#Общество#Белгородская область#ДТП#Нацпроект
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