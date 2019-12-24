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Posted 24 декабря 2019, 07:15

Published 24 декабря 2019, 07:15

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

В Белгородской области закрыли небезопасную «Империю»

В Белгородской области закрыли небезопасную «Империю»

24 декабря 2019, 07:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
В Ракитянском районе ресторан-клуб нарушил правила пожарной безопасности. С иском в суд обратился прокурор района.

Индивидуальному предпринимателю, который владеет рестораном-клубом «Империя» в посёлке Ракитное, запретили эксплуатировать заведение за нарушения требований пожарной безопасности до их устранения. Ранее в ходе проверки оказалось, что отделка на путях эвакуации выполнена из пластиковых материалов, а помещения танцевального зала – из вагонки, на которую нет сертификатов пожарной безопасности.

Кроме этого, владелец не озаботился термообработкой деревянных конструкций, инструкцией о действиях персонала при эвакуации и не проводил учения. Огнетушители оказались не заряжены, пути эвакуации захламлены, а розетки, рубильник и электропровода имели повреждения.

Постановление о возбуждении исполнительного производства должнику вручили приставы отдела по Ракитянскому и Краснояружскому районам, предупредив, что неисполнение решения суда может обернуться уголовной ответственностью. За допущенные нарушения бизнесмена наказали штрафом в 15 тыс. рублей.

Ресторан опечатан, составлен акт об административном приостановлении. В региональном управлении ФССП добавили, что контролировать исполнение требований документа будут сотрудники ведомства.

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