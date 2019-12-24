В Белгородской области закрыли небезопасную «Империю»

Posted 24 декабря 2019, 07:15
Published 24 декабря 2019, 07:15
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Индивидуальному предпринимателю, который владеет рестораном-клубом «Империя» в посёлке Ракитное, запретили эксплуатировать заведение за нарушения требований пожарной безопасности до их устранения. Ранее в ходе проверки оказалось, что отделка на путях эвакуации выполнена из пластиковых материалов, а помещения танцевального зала – из вагонки, на которую нет сертификатов пожарной безопасности.
Кроме этого, владелец не озаботился термообработкой деревянных конструкций, инструкцией о действиях персонала при эвакуации и не проводил учения. Огнетушители оказались не заряжены, пути эвакуации захламлены, а розетки, рубильник и электропровода имели повреждения.
Постановление о возбуждении исполнительного производства должнику вручили приставы отдела по Ракитянскому и Краснояружскому районам, предупредив, что неисполнение решения суда может обернуться уголовной ответственностью. За допущенные нарушения бизнесмена наказали штрафом в 15 тыс. рублей.
Ресторан опечатан, составлен акт об административном приостановлении. В региональном управлении ФССП добавили, что контролировать исполнение требований документа будут сотрудники ведомства.