В Белгородской области закрыли небезопасную «Империю»

Индивидуальному предпринимателю, который владеет рестораном-клубом «Империя» в посёлке Ракитное, запретили эксплуатировать заведение за нарушения требований пожарной безопасности до их устранения. Ранее в ходе проверки оказалось, что отделка на путях эвакуации выполнена из пластиковых материалов, а помещения танцевального зала – из вагонки, на которую нет сертификатов пожарной безопасности.