В Белгородской области подорожал бензин

Posted 24 декабря 2019, 11:03
Published 24 декабря 2019, 11:03
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
Так, стоимость топлива за литр АИ-92 на заправках Белгородской области выросла на 17 копеек. Это один из самых высоких показателей в России – выше только в Забайкалье, Бурятии и Чечне. В Курской области рост составил 13 копеек, а в Липецкой – лишь две копейки. Средняя розничная цена по России за литр этого бензина выросла на 0,02 %, до 42,85 рубля за литр.
Подорожал на белгородских АЗС и АИ-95: на те же 17 копеек за литр. Это тоже четвёртый показатель в России. В то же время в нескольких регионах этот вид бензина подешевел. При этом среднероссийская цена прибавила 0,04 % и составляет сейчас 45 рублей 99 копеек, говорится в исследовании ЦДУ ТЭК. За зимнее дизельное топливо сейчас просят на 0,15 % больше – 48,07 рубля за литр.
По сравнению с 1 января 2019 года средняя стоимость бензина АИ-92 в РФ выросла на 2,66 %, или 1,11 рубля за литр, АИ-95 – на 3,02 %, или 1,35 рубля. Зимний дизель подорожал на 3,42 % (+1,59 рубля), летний – на 5,68 % (+2,49 рубля).