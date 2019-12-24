В Белгородской области подорожал бензин

Подорожал на белгородских АЗС и АИ-95: на те же 17 копеек за литр. Это тоже четвёртый показатель в России. В то же время в нескольких регионах этот вид бензина подешевел. При этом среднероссийская цена прибавила 0,04 % и составляет сейчас 45 рублей 99 копеек, говорится в исследовании ЦДУ ТЭК. За зимнее дизельное топливо сейчас просят на 0,15 % больше – 48,07 рубля за литр.