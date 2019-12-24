bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2019, 11:03

Published 24 декабря 2019, 11:03

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

В Белгородской области подорожал бензин

В Белгородской области подорожал бензин

24 декабря 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
Исследование средних цен на АЗС проводилось с 15 по 22 декабря.

Так, стоимость топлива за литр АИ-92 на заправках Белгородской области выросла на 17 копеек. Это один из самых высоких показателей в России – выше только в Забайкалье, Бурятии и Чечне. В Курской области рост составил 13 копеек, а в Липецкой – лишь две копейки. Средняя розничная цена по России за литр этого бензина выросла на 0,02 %, до 42,85 рубля за литр.

Подорожал на белгородских АЗС и АИ-95: на те же 17 копеек за литр. Это тоже четвёртый показатель в России. В то же время в нескольких регионах этот вид бензина подешевел. При этом среднероссийская цена прибавила 0,04 % и составляет сейчас 45 рублей 99 копеек, говорится в исследовании ЦДУ ТЭК. За зимнее дизельное топливо сейчас просят на 0,15 % больше – 48,07 рубля за литр.

По сравнению с 1 января 2019 года средняя стоимость бензина АИ-92 в РФ выросла на 2,66 %, или 1,11 рубля за литр, АИ-95 – на 3,02 %, или 1,35 рубля. Зимний дизель подорожал на 3,42 % (+1,59 рубля), летний – на 5,68 % (+2,49 рубля).

Материалы по теме
К концу 2019 года цены на бензин и дизель упадут
#Новости#Экономика#Бензин#Цены#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика