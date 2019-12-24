В Белгородской области осудили гражданина Украины за нарушение границы

Posted 24 декабря 2019, 07:51
Published 24 декабря 2019, 07:51
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
На скамье подсудимых оказался 41-летний гражданин Украины, которого в августе поймали при попытке незаконно пересечь границу. Мужчине был закрыт въезд в страну, однако он попытался обойти запрет и пропускные пункты.
Установлено, что 13 августа этого года иностранец пешком перешёл через границу в районе населённых пунктов Лозно-Александровка Белокуракинского района Луганской области и Клиновый Ровеньского района. Недалеко от этого посёлка мужчину задержали пограничники.
Суд учёл, что для украинца это преступление не первое. Его приговорили к году колонии строгого режима. В прокуратуре Белгородской области добавили, что решение пока не вступило в силу.