bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2019, 07:51

Published 24 декабря 2019, 07:51

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

В Белгородской области осудили гражданина Украины за нарушение границы

В Белгородской области осудили гражданина Украины за нарушение границы

24 декабря 2019, 07:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
При этом мужчину уже лишили права въезжать в Россию.

На скамье подсудимых оказался 41-летний гражданин Украины, которого в августе поймали при попытке незаконно пересечь границу. Мужчине был закрыт въезд в страну, однако он попытался обойти запрет и пропускные пункты.

Установлено, что 13 августа этого года иностранец пешком перешёл через границу в районе населённых пунктов Лозно-Александровка Белокуракинского района Луганской области и Клиновый Ровеньского района. Недалеко от этого посёлка мужчину задержали пограничники.

Суд учёл, что для украинца это преступление не первое. Его приговорили к году колонии строгого режима. В прокуратуре Белгородской области добавили, что решение пока не вступило в силу.

Материалы по теме
Штраф в полмиллиона заплатит украинец за взятку сотруднику таможниПьяный украинец сообщил о ложном теракте в Белгородской областиУкраинец пытался перевезти через белгородскую границу детали от военного самолёта
#Новости#Общество#Ровеньки#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика