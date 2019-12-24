bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2019, 18:22

Published 24 декабря 2019, 18:22

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

В Белгороде объявили розыск 13-летнего подростка

В Белгороде объявили розыск 13-летнего подростка

24 декабря 2019, 18:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Он ушёл из дома днём 24 декабря и не вернулся.

В Белгороде объявили в розыск 13-летнего Никифора Шведова. Он ушёл из дома на улице Губкина в 16:00 24 декабря и больше о его местонахождении ничего не известно.

Его приметы: на вид 13 лет, худощавое телосложение, рост 172 см, короткие светлые волосы. Был одет в чёрную спортивную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 31-22-02, 31-10-28, 31-21-39, 54-90-60, 352-284, 8-999-421-53-57 или 02.

#Новости#Общество#Подростки#Розыск#Полиция#Пропавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика