В Белгороде объявили розыск 13-летнего подростка

Posted 24 декабря 2019, 18:22
Published 24 декабря 2019, 18:22
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
В Белгороде объявили в розыск 13-летнего Никифора Шведова. Он ушёл из дома на улице Губкина в 16:00 24 декабря и больше о его местонахождении ничего не известно.
Его приметы: на вид 13 лет, худощавое телосложение, рост 172 см, короткие светлые волосы. Был одет в чёрную спортивную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 31-22-02, 31-10-28, 31-21-39, 54-90-60, 352-284, 8-999-421-53-57 или 02.