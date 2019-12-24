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Posted 24 декабря 2019, 08:35

Published 24 декабря 2019, 08:35

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

Бывший пожарный сжёг дачный дом пенсионерки в Белгородской области

Бывший пожарный сжёг дачный дом пенсионерки в Белгородской области

24 декабря 2019, 08:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
Причиной стала ссора с 69-летней женщиной.

В сентябре этого года бывший пожарный приехал в садоводческое общество «Медик», расположенное в хуторе Малые Кульбаки Яковлевского горокруга. Между ним и пенсионеркой произошёл конфликт: ей не понравилось, что мужчина находится на чужих дачных участках, пока их хозяева отсутствуют.

На следующий день 54-летний житель района приехал к дому женщины, разбил окно и поджёг зажигалкой синтетическую кофту. В результате дачный домик сгорел полностью, а ущерб составил 99 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал и выплатил потерпевшей всю сумму. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Пожар#Дачный домик#Ссора#Яковлевский городской округ
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