Бывший пожарный сжёг дачный дом пенсионерки в Белгородской области

В сентябре этого года бывший пожарный приехал в садоводческое общество «Медик», расположенное в хуторе Малые Кульбаки Яковлевского горокруга. Между ним и пенсионеркой произошёл конфликт: ей не понравилось, что мужчина находится на чужих дачных участках, пока их хозяева отсутствуют.