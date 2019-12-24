Бывший пожарный сжёг дачный дом пенсионерки в Белгородской области

Posted 24 декабря 2019, 08:35
Published 24 декабря 2019, 08:35
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
В сентябре этого года бывший пожарный приехал в садоводческое общество «Медик», расположенное в хуторе Малые Кульбаки Яковлевского горокруга. Между ним и пенсионеркой произошёл конфликт: ей не понравилось, что мужчина находится на чужих дачных участках, пока их хозяева отсутствуют.
На следующий день 54-летний житель района приехал к дому женщины, разбил окно и поджёг зажигалкой синтетическую кофту. В результате дачный домик сгорел полностью, а ущерб составил 99 тыс. рублей.
Свою вину мужчина признал и выплатил потерпевшей всю сумму. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.