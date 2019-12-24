Белгородская область освоила более 600 млн рублей по нацпроекту «Малый бизнес»

Как рассказал Абрамов в пресс-центре «Интерфакса» в Белгороде, работа в этом направлении позволила привлечь в экономику региона порядка 11 млрд рублей инвестиций. По итогам года оборот субъектов малого бизнеса достигнет примерно 830 млрд, тогда как предыдущий показатель составил 798,4 млрд рублей. Это поставило регион на четвёртое место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей.