Белгородская область освоила более 600 млн рублей по нацпроекту «Малый бизнес»

Posted 24 декабря 2019, 08:00
Published 24 декабря 2019, 08:00
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
О выполнении целевых показателей сообщил замглавы региона – руководитель департамента экономразвития Олег Абрамов.
Речь идёт о нацпроекте «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За первый год его реализации область израсходовала 650 млн рублей: 621 млн – из федеральной казны, 29 млн – из местного бюджета. Внебюджетные источники финансирования составили 342,1 млн рублей.
Как рассказал Абрамов в пресс-центре «Интерфакса» в Белгороде, работа в этом направлении позволила привлечь в экономику региона порядка 11 млрд рублей инвестиций. По итогам года оборот субъектов малого бизнеса достигнет примерно 830 млрд, тогда как предыдущий показатель составил 798,4 млрд рублей. Это поставило регион на четвёртое место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей.
Абрамов напомнил о создании в мае центра «Мой бизнес», услугами которого за текущий год воспользовались около 2 тыс. предпринимателей. Кроме этого, в Белгородской области появился Центр поддержки экспорта, а самыми востребованными отраслями поддержки оказались инновационные предприятия, производство и переработка пищевой продукции.
К 2025 году объём финансовой поддержки из федерального центра в рамках реализации нацпроекта составит минимум 2 млрд рублей. В Белгородской области число занятых в малом предпринимательстве к этому времени должно составить не менее 227 тыс. человек против нынешних 184 тыс.